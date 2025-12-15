Las comunicaciones de los bomberos evidencian que les ordenaron retirarse del barranco del Poyo a las 14:42h
- RNE obtiene acceso a casi un centenar de conversaciones grabadas por el Cecopi e incorporadas a la causa
- Los audios no aclaran de dónde procedía la orden
Los bomberos recibieron a las 14:42 horas del día 29 de octubre de 2024 la orden de retirarse del barranco del Poyo y de otras zonas afectadas por la dana, que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Radio Nacional de España ha obtenido los audios de los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo, el río Magro y otras zonas. Los testimonios demuestran que recibieron la orden de retirarse de sus puestos, pero no aclaran de dónde procedía esta orden.
RNE ha tenido acceso a casi un centenar de conversaciones grabadas e incorporadas a la causa por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada. La Generalitat valenciana ha respondido a la solicitud de la jueza y ha remitido al juzgado las grabaciones de las comunicaciones de radio a través de la red de Comunicaciones Digitales de Emergencia y Seguridad (COMDES) en el grupo "UBE-VLC" y registradas entre las 12:00 y las 15:30 a través del sistema CoordCom, la "caja negra" del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado).
En ellos se escuchan conversaciones entre los bomberos y la central y la orden de retirarse, pero no se identifica quién dio la orden. En su comunicación al juzgado, la Generalitat afirma que no puede incluir la transcripción de los audios; que en las conversaciones no participa personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y que no ha sido posible "identificar los nombres de las personas intervinientes".
Emergencias en Carlet y Utiel
Los bomberos describen inundaciones, personas atrapadas en coches, caída de árboles y otros desastres causados por la dana, y avisan de que el río Magro ya se había desbordado a su paso por la localidad de Carlet.
"Ahora mismo aquí en la zona de Carlet hacia Catadau no está lloviendo - se escucha decir a uno de los bomberos - El único problema es que el río baja bastante fuerte, se ha desbordado esta mañana a primera hora. Está todo bastante anegado, el río sigue bajando con bastante fuerza y bastante caudal".
Ese mismo equipo cuenta que se han encontrado un camión tráiler "con la cabeza tractora dentro del agua, metida en la rambla" pero cuyo conductor había podido salir por su propio pie.
También queda constancia de que desde Emergencias eran conocedores de los primeros rescates en Utiel. En uno de los audios un miembro del operativo comunica a la central que su unidad se va a desplazar a Utiel para ayudar, y les responden de manera afirmativa porque "están entrando muchos servicios". En otro de los archivos, se escucha a la central pedir ayuda para una persona "con movilidad reducida que no puede subir a la primera planta".
El pasado 4 de noviembre, el sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana explicó a la jueza que se retiraron del barranco del Poyo tras realizar las mediciones oportunas y porque nadie les indicó que debían de permanecer allí.
"Ese día Emergencias [de la Generalitat] tendría que haber dado órdenes sobre la permanencia", dijo el sargento, que indicó que el seguimiento de cauces y barrancos corresponde, según el Plan de Inundaciones, al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).