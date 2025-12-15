Las comunicaciones de los bomberos evidencian que les ordenaron retirarse del barranco del Poyo a las 14:42h

Los bomberos recibieron a las 14:42 horas del día 29 de octubre de 2024 la orden de retirarse del barranco del Poyo y de otras zonas afectadas por la dana, que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Radio Nacional de España ha obtenido los audios de los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo, el río Magro y otras zonas. Los testimonios demuestran que recibieron la orden de retirarse de sus puestos, pero no aclaran de dónde procedía esta orden.

RNE ha tenido acceso a casi un centenar de conversaciones grabadas e incorporadas a la causa por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada. La Generalitat valenciana ha respondido a la solicitud de la jueza y ha remitido al juzgado las grabaciones de las comunicaciones de radio a través de la red de Comunicaciones Digitales de Emergencia y Seguridad (COMDES) en el grupo "UBE-VLC" y registradas entre las 12:00 y las 15:30 a través del sistema CoordCom, la "caja negra" del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado).

En ellos se escuchan conversaciones entre los bomberos y la central y la orden de retirarse, pero no se identifica quién dio la orden. En su comunicación al juzgado, la Generalitat afirma que no puede incluir la transcripción de los audios; que en las conversaciones no participa personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y que no ha sido posible "identificar los nombres de las personas intervinientes".