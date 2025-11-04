Un bombero declara que dejaron de vigilar el barranco del Poyo porque Emergencias no pidió que se quedaran

El sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana ha explicado a la jueza que investiga la gestión de la riada, que el día de la dana se retiraron del barranco del Poyo tras realizar las mediciones oportunas y porque nadie les indicó que debían de permanecer allí. "Ese día Emergencias [de la Generalitat] tendría que haber dado órdenes sobre la permanencia", ha dicho el sargento que ha indicado, además, que el seguimiento de cauces y barrancos corresponde, según el Plan de Inundaciones, al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

El sargento se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja encargado de investigar la gestión de la dana, procedimiento por el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo, actualmente sargento de guardia en el Parque de Gandia, ha centrado su intervención en explicar la movilización de bomberos forestales a vigilar los barrancos el día de la dana y los requerimientos que obtuvieron del Centro de Coordinación de Emergencias. Al respecto, el sargento ha expuesto que en la mañana del 29-O recibió una llamada de un técnico de Emergencias que le requirió bomberos forestales en la zona del Río Magro y del Poyo para medir el caudal.

Hacia las 14.00 reportaron que había bajado el nivel del agua prácticamente a la mitad en el Poyo, con lo que pidieron instrucciones.

Se pidió a los bomberos que volvieran a la base En ese momento, ha indicado, y tras realizar las mediciones oportunas, había "un montón de rescates a vida o muerte", de modo que se indicó a los bomberos que volvieran a la base, en Yátova, para quedar a la expectativa de servicios requeridos. Interpelado por la retirada en la vigilancia de cauces y barrancos, el testigo ha manifestado que desde Emergencias "nunca" dijeron que los bomberos debían quedarse a controlarlos. "La orden debería haber sido clara", ha señalado. "Los bomberos forestales --ha añadido-- comunicaron y terminaron la instrucción por un canal de radio que está monitorizado por el CCE.