El rey Felipe VI pronuncia este miércoles a las 21.00 su tradicional discurso de Navidad, en el que hace balance de un año marcado una vez más por la crispación y polarización política y en el que se ha celebrado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la muerte del dictador Francisco Franco, y el comienzo de la Transición Democrática.

Se trata del duodécimo discurso de su reinado, y en él, Felipe VI repasará, como es habitual, los principales asuntos de la vida institucional, política, económica y social del año. Por segundo año consecutivo y por tercera vez desde que llegó al trono, el rey elige el Palacio Real como escenario. En el resto de ocasiones, lo hizo desde el Palacio de la Zarzuela.

El discurso se produce tres días después de las elecciones autonómicas en Extremadura, que han dado el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo electoral en España, que continuará con los comicios en Aragón en febrero, y al que seguirán también los de Castilla y León y de Andalucía. A nivel institucional, ha sido un año marcado por la condena del fiscal general del Estado.

Es previsible que el rey hable del futuro de la Corona, representado en la princesa de Asturias, quien ha ido ganando mayor protagonismo institucional como heredera. La princesa Leonor se encuentra en su tercer y último año de formación militar y hace solo unos días realizó su primer vuelo en solitario. Además, este año, ha sido la primera vez que ha sido la encargada de convocar los Premios Princesa de Asturias 2026.

En el contexto internacional, las guerras en Gaza y Ucrania han vuelto a marcar el año. El alto al fuego en Gaza, impulsado en octubre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha logrado frenar la masacre en la Franja, pues desde entonces al menos 405 personas han muerto. Entretanto, sigue la guerra en Ucrania, aunque en las últimas semanas se han intensificado las negociaciones para poner fin a casi cuatro años de conflicto bélico.