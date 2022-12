El rey Felipe VI ha mostrado su preocupación en su tradicional mensaje de Navidad por el "deterioro" de la convivencia", la "división" y la "erosión" de unas instituciones que ha llamado a fortalecer" para que ejerciten sus funciones con "colaboración leal", con "respeto a la Constitución y a las leyes", y para que "sean un ejemplo de integridad y rectitud".

[Discurso del rey, en pdf.]

"Creo que, en estos momentos, todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar estos riesgos puede tener para nuestra unión, nuestra convivencia y nuestras instituciones", ha dicho el monarca, en clara referencia a la fuerte tensión política vivida durante todo este año y que se avivará aún más en un 2023 electoral, y a la crisis institucional sin precedentes generada por una resolución del Tribunal Constitucional que impide por primera vez en la historia una votación en el Senado y paraliza así la tramitación parlamentaria de la reforma del Gobierno para modificar el sistema de elección de los magistrados del propio Constitucional.

En medio de esta crisis inédita entre el poder legislativo y el judicial, el rey ha apelado al "diálogo" y al "entendimiento": "Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece", ha recalcado, para añadir: "No podemos dar por hecho todo lo que hemos construido".

Además, ha pedido no dejar "debilitar" ni "caer en el olvido" los principios, los fundamentos y el "espíritu que vio nacer" la Constitución que representa, a su juicio, "la unión que asegura estabilidad, cohesión y progreso". "Es nuestro mayor patrimonio", ha añadido.

"Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos; pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción", ha recalcado Felipe VI, que ha puesto el énfasis en buscar una convivencia "que necesita guiarse por la razón y que demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir".

Ya es habitual que el rey haga llamamientos en su mensaje de Navidad al diálogo, a la fortaleza del Estado y al papel constitucional como garante del funcionamiento de las instituciones, pero el de este año era un discurso especialmente esperado por el ambiente de división y crispación absoluta en la política y la crisis abierta en el país que afecta directamente a los poderes del Estado, con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cumple cuatro años con el mandato caducado. Las palabras del monarca llegan, de hecho, apenas días después de que el Congreso haya sido testigo de la escalada verbal entre el Gobierno y la oposición con acusaciones cruzadas de “golpe de Estado” o “ataque" a la democracia.

Si en otros años la atención se centraba en las posibles referencias a la marcha de España del rey Juan Carlos I o las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya archivadas, en esta ocasión todo el foco estaba puesto en los mensajes velados o no sobre la actual crisis institucional. Precisamente en mayo de este año el rey emérito regresó al país que reinó durante casi 40 años en una visita privada a Sanxenxo (Galicia) cargada de expectación. Padre e hijo, rey emérito y rey, volvieron a verse en La Zarzuela.

El mensaje navideño de este 2022 ha sido grabado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela con el rey junto a las banderas de España y la Unión Europea, además de una fotografía a su derecha de la cena ofrecida por los reyes a las delegaciones de Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la 32º Cumbre la OTAN, en el Palacio Real de Madrid. En la sala donde el rey ha ofrecido su mensaje a los españoles, el escenario elegido ha tenido elementos similares a los de otros años: un árbol de navidad, un nacimiento de la colección privada y dos cuadros habituales de la Colección de Patrimonio Nacional de temática mitológica.

