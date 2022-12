El año 2022 ha sido el año en que la política y la Justicia se “enmarañaron” como nunca antes y han hecho que la ciudadanía se pregunte “dónde está la separación de poderes”, dicen los politólogos. El último hito en democracia derivado de esta “instrumentalización” partidista de la Justicia ha sido que el Tribunal Constitucional haya paralizado por primera vez una votación en las Cortes Generales, a petición del PP, y haya derivado en acusaciones mutuas en el Parlamento de “golpe de Estado” y llevado al presidente del Gobierno a hablar de un “complot” de una “derecha política y judicial”. Pero no es lo único reseñable que ha ocurrido en estos últimos doce meses.

El Poder Judicial ha cumplido cuatro años caducado, inmerso en la batalla política, algo inédito ya que hasta 2018 el Gobierno y la oposición siempre se habían puesto de acuerdo para renovar el CGPJ, que actualmente sigue representando la mayoría conservadora que tenía Mariano Rajoy en 2013 (último año en que se renovó). Mientras, los recursos de inconstitucionalidad contra normas emanadas de las Cortes están a la orden del día como una herramienta más de hacer oposición. Y también este año, el Ejecutivo ha tratado de indicar a los jueces cómo deben interpretar las leyes de una forma polémica y muy criticada, como ha ocurrido con la del ‘solo sí es sí’.

“Los partidos recurren a los jueces como instrumento de presión para hacer política”, expone el politólogo Pablo Simón, quien apunta que, en ocasiones, también “los magistrados hacen política” cuando emiten algunas sentencias de “marcado perfil ideológico”.

Sánchez cargó contra un “hecho grave” que no tiene “precedentes” y advirtió de que tomaría “cuantas medidas sean precisas” para poner fin al bloqueo del Constitucional (el Gobierno y sus socios trabajan ya en una proposición de ley). Pero antes, ya había denunciado la existencia de un "complot" por parte de la "derecha política y judicial" que ha "querido atropellar" la democracia porque, a su juicio, esa derecha pretende usar al Constitucional para gobernar “por atrás”. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , es Sánchez quien está reduciendo a “cenizas” la democracia y su partido ha llegado incluso a compararle con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán , por “atacar a los jueces cuando no siguen sus dictados políticos”. Y los socios parlamentarios del Ejecutivo han denunciado la existencia de un ‘lawfare’ o guerra judicial contra decisiones políticas y la "injerencia" de los jueves en el Poder Legislativo y la soberanía popular representada en las Cortes.

La batalla por las mayorías en el Poder Judicial y el TC

Respecto a la intromisión de la política en la Justicia y viceversa, “esto ha ocurrido siempre, no es algo nuevo”, recalca Palomar. Pero cree era “más sutil” en la época del bipartidismo, cuando la política no estaba tan “crispada” y PSOE y PP no tenían problemas en pactar sus candidatos al Poder Judicial: “Era algo más elegante que ahora y se entendía que, quien gobernaba, tenía esa preeminencia para escoger más miembros”.

Pero el pasado 4 de diciembre se cumplieron cuatro años del fin del mandato de los vocales del Poder Judicial, que a día de hoy sigue representando la mayoría absoluta que logró el PP de Mariano Rajoy en 2011. Desde 2018, el Partido Popular ha terminado rompiendo las negociaciones con el Ejecutivo para renovar este órgano ante distintas líneas rojas que han variado con los años. La última fue precisamente la reforma de la sedición, que dinamitó en otoño unas negociaciones muy avanzadas que habían sido las únicas que se habían dado este 2022 y que probablemente sean las últimas de la legislatura, porque el lema ahora del PP para pactar es “no con este PSOE”.

Ese último intento se había dado a raíz de la dimisión del ya expresidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para hacer presión a favor del acuerdo y de la renovación, pero fue en vano. Y ahora, los cuatro años de bloqueo dejan una situación de colapso en el Tribunal Supremo que afecta de forma muy directa a los ciudadanos.

Las consecuencias de este bloqueo se trasladan al que debe ser el máximo garante del cumplimiento de la Constitución, el TC, que también tiene cuatro de sus 12 mandatos caducados desde junio y que no se ha renovado hasta la fecha por la dilación de los magistrados conservadores del Poder Judicial, que debe designar a dos candidatos (los otros dos corresponden al Gobierno). Los conservadores, muy molestos con el Ejecutivo por la reforma del CGPJ que retiraba a este órgano de competencias para nombrar cargos en el Tribunal Supremo (y evitar que fuera un coladero de jueces conservadores), llegaron a amenazar incluso con un ‘boicot’, aunque luego se abrieron a negociar con los progresistas.

Tras múltiples plenos en el CGPJ, los conservadores no dieron sus nombres hasta que el Ejecutivo lanzó su reforma para rebajar las mayorías en el Poder Judicial para elegir a sus candidatos al TC. Pero una vez el propio tribunal paralizó la tramitación de la reforma, persiste todavía el bloqueo, aunque hay un nuevo pleno en el Poder Judicial convocado para el próximo 27 de diciembre con varios nombres puestos ya sobre la mesa: César Tolosa y María Luisa Segoviano por parte de los conservadores y José Manuel Bandrés a propuesta de los progresistas.

Hasta que no nombre el Poder Judicial a sus candidatos, el Gobierno no puede designar a los suyos: el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez. Para el Partido Popular, ambos nombres demuestran la “colonización” del Ejecutivo a las instituciones y sus “aires totalitarios”. Y este jueves, durante el debate en el Senado de la reforma de la sedición y la malversación, el portavoz ‘popular’ Javier Maroto también aseguró que Sánchez quiere en el Constitucional a un magistrado en concreto, Cándido Conde Pumpido, para que cuando llegue un referéndum de independencia a Cataluña “el TC no sea un obstáculo”.