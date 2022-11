La designación del Gobierno del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez para renovar el Tribunal Constitucional ha provocado las críticas de la oposición. El PP cree que "no son idóneos" porque se trata de dos "enviados del Gobierno" para "colonizar" el TC y "salvaguardar" sus leyes.

Así se ha expresado el vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, en una entrevista en Onda Cero sobre los dos candidatos al Constitucional que corresponde nombrar al Ejecutivo. Dos nombres que el Gobierno designará este martes en Consejo de Ministros sin esperar a los otros dos candidatos que le corresponde elegir al Consejo General del Poder Judicial.

González Pons, quien negoció de forma fallida la renovación del CGPJ con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que se trata de "dos miembros del Gobierno entrando a cumplir una misión en el Tribunal Constitucional, que es salvaguardar la legislación del propio Gobierno".

Por ello, Pons cree que la Unión Europea "va a reaccionar" y ha advertido de que si son nombrados "tendrán que abstenerse" ambos en las deliberaciones del TC que atañan a las decisiones del Gobierno.

Campo es un "sheriff" que va "en contra de la separación de poderes"

Pons ha dicho que el Gobierno envía a Campo al Constitucional para que sea un "sheriff", lo que va, a su juicio, en contra de la separación de poderes, porque, ha añadido, lo envía "como un explorador para colonizar" el tribunal, "haciendo entrismo en otro poder del Estado".

También el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha dicho en RNE que el nombramiento de Campo y Díez van en sentido contrario a la independencia judicial que defiende el PP: "Ahora entendemos por qué Sánchez no quería el acuerdo que le planteó Feijóo, hubiera limitado este tipo de nombramientos. Estas decisiones ponen de manifiesto cuál es la forma que tiene cada partido de entender cómo debería ser la Justicia”. Y ha criticado que "el Gobierno no puede decidir sobre un órgano independiente y marcarle los ritmos. Si limita sus posibilidades y le quita competencias, está restando independencia. La responsabilidad hay que centrarla en el Ejecutivo no en el CGPJ”.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que Sánchez "coloque" en el Constitucional "al ministro artífice de los indultos a los golpistas del 'procés' y a una ex alto cargo de Moncloa". En un mensaje de Twitter, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "lealtad" al PSOE "por encima de la lealtad a España". Por último, ha criticado que "nadie ha degradado más las instituciones que él".

Y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso Jaume Asens ha calificado el nombramiento de Campo como "puerta giratoria": "Es un ejercicio de cinismo que se vete a (la jueza) Victoria Rosell para ir a un órgano jurídico (el CGPJ) y se utilice una puerta giratoria para llevar a exministros a un tribunal".