Nunca antes en democracia se había suspendido la tramitación de una norma en las Cortes Generales. Lo ha hecho por primera vez un Tribunal Constitucional dividido y con el mandato de algunos de sus miembros prorrogado que, ante un recurso del PP, ha decidido frenar una norma que le afecta directamente en cuanto a la renovación de sus magistrados. Se trata de dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos con una posible "apariencia de inconstitucionalidad”, dicen los expertos en Derecho, pero lo inédito es que la decisión del Constitucional haya llegado antes de terminar la tramitación parlamentaria. La decisión que ha tomado el TC el lunes ha “agravado” una “crisis institucional” derivada del bloqueo de más de cuatro años en el Poder Judicial, consideran los politólogos consultados por RTVE.es, que advierten de que es “difícil” enmarcar lo ocurrido dentro de una “situación de normalidad democrática”.

La decisión de tumbar las enmiendas se impuso este lunes tras más de diez horas de pleno por la diferencia de un único voto. Y llegó después de que los magistrados rechazaran la recusación que pedían PSOE y Unidas Podemos para que dos de ellos se abstuvieran de votar sobre el recurso del PP. Ambos partidos alegaban que el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y Enrique Arnaldo (conservadores y con mandato caducado) tenían un interés “directo” en la causa, puesto que de entrar en vigor los cambios impulsados y procederse a la renovación, cesarían en sus cargos. Aún así, González-Trevijano y Arnaldo votaron contra su propia recusación.

La votación del recurso del PP estuvo muy dividida. Fueron seis magistrados conservadores frente a cinco progresistas, contrarios a las medidas cautelarísimas que pedían los ‘populares’ para frenar la tramitación de los cambios legislativos impulsados por los partidos del Gobierno para desbloquear la renovación del Constitucional, que tiene cuatro de sus doce mandatos caducados desde junio. Los ‘populares’ argumentaban, en base al artículo 23.2 de la Constitución, que se habían conculcado los derechos de los diputados por la forma de tramitar estos cambios, con dos enmiendas a una reforma del Código Penal con la que nada tenían que ver y que no podían ser modificadas por la oposición en las Cortes (no se puede enmendar una enmienda).

Pero más allá del fondo de la cuestión sobre la posible inconstitucionalidad de las enmiendas (que el TC todavía no ha resuelto), el “precedente” de paralizar una tramitación y con tanta diferencia de votos “es peligroso y demuestra también que no ha habido un suficiente criterio jurídico”, advierte al Canal 24H la magistrada Ascensión Martín, de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD) . Y es que, hasta la fecha, el Tribunal Constitucional solo se había pronunciado sobre las normas de las Cortes Generales una vez había terminado su tramitación y nunca antes había paralizado una norma. Ni siquiera en Cataluña en el año 2017 con las llamadas ‘leyes de desconexión’, ya que el TC intervino una vez terminó su tramitación parlamentaria.

Los argumentos técnicos para la decisión del Constitucional

Más allá de la repercusión política de todo lo ocurrido, los expertos en Derecho rebajan la gravedad de la situación en cuanto a las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, aunque también hay debate.

María Luisa Balaguer, una de las cinco magistradas progresistas del Constitucional que ha votado en contra de paralizar la reforma legislativa, ha señalado en el Canal 24H que "no había lugar a tomar esa medida en este momento" puesto que el PP pidió las cautelarísimas antes del debate y votación en el Congreso y la norma ya había llegado hasta el Senado.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, resta importancia a lo ocurrido. Cree que el Tribunal Constitucional solo podía amparar los derechos vulnerados que denunciaba el PP, “a los efectos pretendidos” de las cautelares solicitadas, “paralizando la votación” de la reforma en el Senado. Y subraya al Canal 24H que esta decisión “no va a impedir” que se tramiten los cambios del Gobierno para el CGPJ y el TC “por el trámite correspondiente” mediante una proposición de ley y proyecto de ley que vaya acompañado “con los informes oportunos”, que es “como en general deberían hacerse las cosas cuando hablamos de reformas de tanto calado”.

10.39 min María Jesús del Barco, presidenta de la APM: "El TC es muy restrictivo a la hora de aceptar las recusaciones"

Pero no opina igual Tomás de la Quadra Salcedo, Catedrático en Derecho Administrativo y exministro de Justicia socialista para quien lo ocurrido supone “la interferencia de un poder en otro poder”, cuando “la independencia de los poderes y la autonomía de los mismos para llevar adelante sus trámites debería ser absoluta”. Además, cree que una medida cautelarísima solo se puede adoptar ante un “daño irreparable” y cree que no es el caso, porque la norma impugnada se podía haber tumbado a posteriori de su tramitación.

10.55 min Tomás de la Quadra Salcedo, exministro de Justicia: "Adoptar una medida cautelarísima supone una interferencia de un poder en otro"

Pero, sobre todo, recalca que “tradicionalmente toda persona recusada se abstiene de participar en la decisión sobre su recusación”. Y cree que el hecho de que los dos jueces recusados no fueran apartados de la votación “abre una crisis institucional en el Constitucional sin precedentes” ya que “se consuma” lo que a su juicio es “el origen de todo”. “Un Poder Judicial secuestrado por parte del PP”.

No coincide el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz, que alerta de un “problema técnico” que se escapa en esta cuestión. Explica a RTVE.es que no se podía recusar a los dos magistrados como pedían PSOE y Unidas Podemos por una cuestión jurídica, ya que estos dos partidos todavía no habían sido nombrados como parte del proceso y sus recursos no tenían cabida mientras no se decidiera sobre el del PP. “Es ahora cuando se abre el plazo de cinco días para que se presenten en la causa los que se vean afectados por las cautelares y puedan pedir recusar a los jueces”.

Por otra parte, recuerda que la jurisprudencia da la razón al PP respecto a la aparente inconstitucionalidad de las enmiendas del PSOE, ya que el TC declaró inconstitucional (ante un recurso socialista) una reforma del Gobierno de José María Aznar para prohibir los referéndums y frenar el ‘plan Ibarretxe’ que había impulsado mediante una enmienda a una ley de arbitraje que nada tenía que ver con el asunto. De todas formas, cree que “es muy triste que el Constitucional se haya dividido por colores políticos y que cuestiones técnicas se decidan por seis a cinco” votos.