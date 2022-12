Balaguer (magistrada progresista del TC): "No había lugar de tomar esa medida"

María Luisa Balaguer, una de las magistradas progresistas que ha votado en contra de la decisión del Tribunal Constitucional, ha señalado que "no había lugar a tomar esa medida en este momento". En una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, ha justificado que el momento para aplicar medidas cautelarísimas para suspender la tramitación parlamentaria de la reforma judicial del Gobierno, como pedía el PP, y ha acordado el órgano, "ya había pasado", ya que este trámite había superado su paso por el Congreso e iba a ir al Senado.

"Ahora no vas a impedir una votación en el Senado por un acto que supuestamente habría lesionado el Congreso", ha explicado, y ha avanzado que su voto particular, así como el de los otros miembros del bloque progresista, defenderá que "el Senado no podría responder por una supuesta lesión del Congreso".

Balaguer ha señalado que el pleno del lunes fue "problemático", ya que era la primera vez que se presentaba un recurso de amparo para aplicar unas medidas que suspenderían una tramitación en curso. Se trata de unas "unas medidas cautelarísimas que podían comprometer bastante" el control judicial del Parlamento, "un órgano que detenta la soberanía nacional", por lo que los jueces estaban obligados a "ser muy cuidadosos" con su decisión.