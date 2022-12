15:38

La ministra de Justicia, Pilar Llop, cuestionada sobre la decisión del Constitucional tras el Consejo de Ministros, ha expresado que "este Gobierno no va a dejar de denunciar la situación de bloqueo que vive el CGPJ" "Estamos legitimados para decir que el PP del el señor Feijóo ha secuestrado las instituciones democráticas y del ámbito judicial, y lo digo porque el mismo lo ha reconocido desde el mismo momento en que ha presumido cuando ha dicho que no lo iba a renovar para protegerlo de Sánchez, elegido democráticamente. Esto me parece de una extrema gravedad, la persona que tiene la llave del cambio hay dicho que no va a renovar el CGPJ", ha añadido.