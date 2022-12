Los socios de investidura del Gobierno en el Congreso han reclamado este martes una acción conjunta para revertir el auto del Tribunal Constitucional que ha suspendido las dos enmiendas que permitían renovar este órgano y el Poder Judicial.

ERC, PNV y Bildu consideran que se ha producido un "atropello" a la democracia y una injerencia en la división de poderes, ya algunos de ellos instan al Gobierno a que registre una iniciativa para que se revierta esa decisión y se pueda desbloquear la renovación del poder judicial.

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que la decisión del tribunal de garantías es "subsanable" con una proposición de ley "exclusiva", "que no ponga excusas" y que contenga las dos enmiendas que ha suspendido el TC. "Solucionemos", ha dicho Rufián en rueda de prensa en el Congreso, tras incidir en que "nosotros no podemos cambiar el poder judicial, pero se lo podemos poner difícil con una proposición de ley".

ERC ha pedido "calma", porque ya hubo una interferencia del TC en el Parlament de Cataluña cuando suspendió el pleno que iba a proclamar la independencia tras la celebración del 1-O. "Es grave, pero no es la primera vez que pasa, y no será la última. Es subsanable si, con una proposición de ley del tema exclusivamente", ha recalcado, al tiempo que ha avisado de que no participará en "el confeti" de aquellos que se pusieron "de perfil" durante el procés.

Aunque sin mencionar ninguna acción concreta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo tomará "cuantas medidas sean precisas" para poner fin al bloqueo del Constitucional y el CGPJ. En una declaración institucional, Sánchez ha señalado que la decisión del órgano de garantías "no tiene precedentes" y se trata de un hecho "grave" porque "por primera vez se impide a los representantes legítimos con su voto que realicen su voluntad popular".

Bildu pide una respuesta "rápida y conjunta" También el socio de coalición, Unidas Podemos ha instado a poner "todos los recursos jurídicos al alcance" para poder renovar estos dos órganos y ha incidido en que "hace falta un frente democrático social". Por su parte, la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, cree que ante el "golpe judicial contra la representación legítima emanada de las urnas" tiene que haber ahora una respuesta "rápida y conjunta" de la mayoría parlamentaria plurinacional, la cual tiene que ser encaminada por el Gobierno. "Espero que todas las fuerzas políticas estén a la altura del órdago" hecho por una derecha política y judicial que "se sitúa fuera de los parámetros democráticos", ha indicado Aizpurua, tras señalar que Bildu no tomará ninguna iniciativa parlamentaria de momento, porque cree que no cabe hacerlas por separado cada grupo, sino estar "a disposición" para una respuesta global e iniciada y coordinada por el Gobierno.