La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 7 de enero

Arranca un nuevo año y lo hace de la mano de La Revuelta y David Broncano. Tras un 2025 cargado de risas, música, sorpresas, emociones y momentos para la reflexión, el primer programa de 2026 se podrá disfrutar hoy miércoles 7 de enero, en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a ver todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos bajo demanda.

Además, te recordamos que puedes conseguir las entradas para ir como público a La Revuelta en el Teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.