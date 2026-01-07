Enlaces accesibilidad
La Revuelta

La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 7 de enero

La 1
La 1
CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Arranca un nuevo año y lo hace de la mano de La Revuelta y David Broncano. Tras un 2025 cargado de risas, música, sorpresas, emociones y momentos para la reflexión, el primer programa de 2026 se podrá disfrutar hoy miércoles 7 de enero, en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a ver todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos bajo demanda.

Además, te recordamos que puedes conseguir las entradas para ir como público a La Revuelta en el Teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

¿Cómo asistir de público a La Revuelta de Broncano? Encuentra el formulario para conseguir entradas
2025 en La Revuelta: de Rosalía a Custodio Pérez

Si algo demostró La Revuelta en su primer año de calendario completo en RTVE fue la variedad de personajes e invitados a los que dio cabida. Solo en el último cuatrimestre de 2025, en el inicio de la segunda temporada, David Broncano entrevistó a figuras internacionales de la talla de la leyenda NBA Scottie Pippen, el que fuera número 1 del tenis mundial Boris Becker, la mejor tenista española de la actualidad, Paula Badosa, o el actor turco Can Yaman, que levantó pasiones entre la audiencia. Y, por supuesto, la que probablemente sea la artista española más relevante de los últimos años a escala global, Rosalía.

Rosalía, sobre el 'beef' de "La perla": "Me he quedado a gusto" | La Revuelta, programa completo
Pero no solo de grandes estrellas vive La Revuelta, que también ha vuelto a servir de trampolín para lanzar a la esfera pública a personas hasta entonces desconocidas. Si 2024 fue el año de estallido de Detective Murciano, en 2025 conocimos a Custodio Pérez, un escritor amateur que pasó de varear olivos a refugiarse en la literatura y publicar sus primeras novelas, convirtiéndose en el autor más vendido en España tras su paso por el programa de David Broncano. ¿Qué nuevas sorpresas, emociones y nuevos personajes nos deparará 2026?

El escritor Custodio Pérez reaparece entre lágrimas para contar cómo le cambió la vida La Revuelta
