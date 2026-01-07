Conflicto Estados Unidos - Venezuela, última hora en directo hoy | Delcy Rodríguez asegura que ningún "agente externo" gobierna en Venezuela

0:30

Trump acusa a Maduro de haber matado "a millones de personas" y de tener una "cámara de tortura" en Caracas

Trump se ha dirigido este martes a sus congresistas en un evento en el Centro Kennedy de Washington en el que ha dicho que la operación militar en Venezuela que acabó con la "captura" de Maduro y de su mujer, Cilia Flores. "Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento", ha asegurado Trump sobre el mandatario venezolano. "Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo", ha añadido el presidente estadounidense.

Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca declarado al diario estadounidense The New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar. "En cualquier caso es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas", ha añadido.

En la misma interveción, el líder republicano ha mencionado detalles de la operación contra Maduro, un asalto "muy complejo" que contó con "muchísimos militares" en tierra venezolana, y constató "muchas" bajas en el lado venezolano durante el ataque. "Por otro lado, murió mucha gente, por desgracia, militares... sobre todo cubanos", ha indicado Trump antes de esgrimir que "sabían" que los militares de EEUU estaban llegando y "estaban protegidos, pero los nuestros no".

El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar contra Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira. "Los nuestros saltaban de helicópteros. Se cortó la electricidad en casi todo el país. ¡Boom! Fue entonces cuando supieron que había un problema. No había electricidad. Las únicas luces que había (en Caracas) eran las luces de las velas", ha indicado. Trump ha afirmado que, pese a todo, fue una operación "brillante".

Además, Trump se ha pronunciado sobre el petróleo. El presidente de EE.UU ha anunciado que en breve se reunirá con estas compañías para seguir la evolución de los acontecimientos. "Me voy a reunir con las compañías petroleras. Vamos allá. Ya sabéis de qué va la cuestión. Tenemos mucho petróleo que perforar y eso nos va a ayudar a bajar los precios".