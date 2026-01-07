Conflicto Estados Unidos - Venezuela, última hora en directo hoy | Delcy Rodríguez asegura que ningún "agente externo" gobierna en Venezuela
- Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.
Los ojos el mundo siguen mirando a Venezuela, después de la operación militar estadounidense que sacó del país a Nicolás Maduro para llevarlo ante la justicia. Donald Trump ha asegurado ahora que la pronta convocatoria de elecciones no es una prioridad para la Casa Blanca y ha declarado que la ya presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con ellos.
- Tras el ataque en Venezuela, La Casa Blanca asegura que el uso del ejército "siempre es una opción" para hacerse con Groenlandia
- EE.UU. elimina mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en su nueva acusación
- Trump señala que "muchísimos" militares cubanos murieron en la "brillante" operación contra Maduro
- El Gobierno de Cuba responde a Trump: "Estamos dispuestos a dar nuestras vidas"
- Sánchez advierte que las acciones en Venezuela son un "precedente muy peligroso" y que "España puede jugar un papel de mediación"
En directo, última hora del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela
1:32
Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado a través de su red social Truth, que el gobierno interino de Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad", sujeto a sanciones.
Lo venderán a "precio de mercado" y "ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos", ha asegurado el manadatario estadounidense.
“He pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga de los Estados Unidos”, ha agregado.
“¿ President Donald J. Trump announces Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. pic.twitter.com/08qI7MvCpk“— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026
1:00
Venezuela declara una semana de luto por los militares muertos en el ataque estadounidense
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el martes siete días de luto por los miembros del ejército muertos en la incursión estadounidense del fin de semana para capturar al líder Nicolás Maduro.
Alrededor de dos docenas de oficiales venezolanos murieron en el ataque, según el gobierno sudamericano. El gobierno de Cuba dijo el domingo que 32 de sus militares y oficiales de policía que trabajaban en Venezuela también murieron y declaró dos días de luto. (Reuters)
0:56
La Casa Blanca asegura que el uso del ejército "siempre es una opción" para hacerse con el control de Groenlandia
Tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Groenlandia se aventura como el siguiente objetivo de la Administración Trump en el continente americano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo "están barajando varias opciones" para hacerse con el control de Groenlandia y "recurrir al ejército estadounidense siempre es una opción", según ha declarado este martes la portavoz Karoline Leavitt, quien ha reiterado el argumento de la importancia de esta isla, que pertenece a Dinamarca, para su "seguridad nacional".
Solo unas horas antes, los gobiernos de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido han expresado su firme apoyo al Estado danés y han defendido la soberanía de Groenlandia en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa.
El presidente Pedro Sánchez, en un mensaje que ha publicado en la red social X, ha pedido "respeto a la soberanía de los países". Además, ha añadido que ese aspecto es esencial para la paz. "Esa fue la mayor lección que nos legó el siglo XX. No la olvidemos", ha dicho el presidente acompañando el documento firmado por los socios europeos.
0:47
Delcy Rodríguez asegura que ningún "agente externo" gobierna en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado que ningún "agente externo" gobierna el país, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.
"Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie", ha declarado tras la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez ha subrayado que el pueblo venezolano está activo en las calles, marchando para exigir la libertad del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Fuente: EFE
0:40
EE.UU. elimina mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en su nueva acusación
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha eliminado gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el capturado presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un "sistema de clientelismo".
Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 apuntaba a que Maduro "ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela", argumentos repetidos por el presidente, Donald Trump, como justificación para la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe.
Washington también ha acusado a la cúpula del Cartel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas al territorio norteamericano. Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía horas después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas.
0:30
Trump acusa a Maduro de haber matado "a millones de personas" y de tener una "cámara de tortura" en Caracas
Trump se ha dirigido este martes a sus congresistas en un evento en el Centro Kennedy de Washington en el que ha dicho que la operación militar en Venezuela que acabó con la "captura" de Maduro y de su mujer, Cilia Flores. "Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento", ha asegurado Trump sobre el mandatario venezolano. "Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo", ha añadido el presidente estadounidense.
Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca declarado al diario estadounidense The New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar. "En cualquier caso es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas", ha añadido.
En la misma interveción, el líder republicano ha mencionado detalles de la operación contra Maduro, un asalto "muy complejo" que contó con "muchísimos militares" en tierra venezolana, y constató "muchas" bajas en el lado venezolano durante el ataque. "Por otro lado, murió mucha gente, por desgracia, militares... sobre todo cubanos", ha indicado Trump antes de esgrimir que "sabían" que los militares de EEUU estaban llegando y "estaban protegidos, pero los nuestros no".
El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar contra Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira. "Los nuestros saltaban de helicópteros. Se cortó la electricidad en casi todo el país. ¡Boom! Fue entonces cuando supieron que había un problema. No había electricidad. Las únicas luces que había (en Caracas) eran las luces de las velas", ha indicado. Trump ha afirmado que, pese a todo, fue una operación "brillante".
Además, Trump se ha pronunciado sobre el petróleo. El presidente de EE.UU ha anunciado que en breve se reunirá con estas compañías para seguir la evolución de los acontecimientos. "Me voy a reunir con las compañías petroleras. Vamos allá. Ya sabéis de qué va la cuestión. Tenemos mucho petróleo que perforar y eso nos va a ayudar a bajar los precios".
0:20
El Gobierno de Cuba responde a Trump: "Estamos dispuestos a dar nuestras vidas"
El Gobierno de Cuba ha cargado contra Trump y ha asegurado que en la isla están "dispuestos" a dar sus vidas, después de que el presidente de Estados Unidos asegurara que el régimen cubano está "a punto de caer" tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
En un mensaje publicado este martes en X, el titular cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha asegurado que Trump muestra un "desconocimiento total sobre Cuba" y que "obvia, con toda intención, su política criminal de asfixia y guerra económica recrudecida contra Cuba, que provoca daños y desesperación a las familias cubanas".
“El presidente de #EEUU, mostrando desconocimiento total sobre #Cuba y repitiendo la agenda de mentiras de los políticos cubanoamericanos y de otros grupos de interés, blasfema y amenaza a nuestro pueblo.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 6, 2026
En sus palabras obvia, con toda intención, su política criminal de asfixia… pic.twitter.com/89r2cDIyvG“
0:10
Sánchez, sobre la intervención en Venezuela: "supone un precedente terrible y muy peligroso, que nos recuerda a agresiones pasadas"
El presidente del Gobierno de España ha asegurado martes, en una intervención tras una reunión de la coalición de voluntarios sobre Ucrania en París, que "el orden internacional debe basarse en la observancia de reglas justas y no en la ley de la selva", y eso se puede aplicar a Ucrania, a Gaza y a Venezuela. "El Gobierno de España desde el primer momento nunca reconoció al de Maduro porque su elección fue ilegítima, y precisamente por ello no puede reconocer la legitimidad de una acción militar a todas luces ilegal, que viola la legislación internacional y cuyo objetivo no parece ser otro que el de cambiar el gobierno de un país para apropiarse de sus recursos naturales".
La intervención en Caracas supone "un precedente terrible y muy peligroso, que nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras intervenciones guiadas por la sed del petróleo".
"Nosotros hemos ido más allá que otros países europeos, pero el compromiso con el orden internacional basado en reglas ha formado parte del compromiso europeo", ha añadido.
Sánchez también ha asegurado que su "intención" es tener una "interlocución tanto con la oposición venezolano, con Edmundo González", que vive en España, como con Delcy Rodríguez, presidenta interina tras la captura de Maduro.
"España puede jugar un papel de mediación, de contribución, que se sustancie en una transición que acabe en unas elecciones limpias y libres para que el pueblo de Venezuela pueda decidir sobre su futuro", ha agregado.
00:00
Buenas noches. Continúa aquí la narración minuto a minuto de la situación en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos. Aquí puedes leer lo ocurrido en los días previos.