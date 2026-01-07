Albares aboga por que la ONU esté "involucrada" en garantizar la seguridad y la paz en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha abogado por que las Naciones Unidas, así como Estados Unidos, estén "involucrados" en garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en Ucrania cuando haya un "alto al fuego" por parte de Rusia.

"España querría que de alguna forma la ONU esté involucrada como lo está en muchos escenarios en el mundo", ha señalado en una entrevista en Las Mañanas de RNE, un día después de que la Coalición de Voluntarios acordara garantías de seguridad vinculantes para Ucrania con apoyo de Estados Unidos, incluido el despliegue de tropas en el terreno.

Preguntado por si el envío de tropas solo sería posible si es "auspiciado" por las Naciones Unidas, tal y como plantea Sumar, Albares se ha mostrado convencido que los españoles avalarían la presencia de tropas de España para garantizar la paz, como ya sucede en otros lugares, como en Líbano.

No obstante, el titular de Asuntos Exteriores ha advertido de que "por el momento" solo hay "un esbozo de plan" porque no hay un alto al fuego, ya que está por ver "si el que ha querido la guerra, por fin empieza a querer la paz, que es Rusia". "Los europeos, junto con Estados Unidos y Ucrania, estamos pensando cuál podría ser un esquema de seguridad y estabilidad el día que haya un alto al fuego, pero todavía estamos muy lejos de ahí", ha subrayado.

Sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará con todas las fuerzas parlamentarias, incluido Vox, sobre el envío de tropas a Ucrania, Albares se ha remitido a las palabras del jefe del Ejecutivo, que dijo que haría ronda de contactos sin dar más detalle.

"Les va a explicar qué es lo que se está esbozando en estos momentos y va a intercambiar con las distintas fuerzas políticas en un gesto, que yo aplaudo, de transparencia y en un momento crucial para el futuro de Europa", se ha limitado a decir.

Muestra la solidaridad con Dinamarca por Groenlandia Preguntado por el intento estadounidense de apropiarse de Groenlandia, el titular de Exteriores ha mostrado la solidaridad de España con Dinamarca y ha subrayado que "los territorios no cambian de mano caprichosamente". En este punto, ha advertido de que "hay un pueblo groenlandés que se ha expresado claramente y tiene derecho a decidir". "El Gobierno español apoya la soberanía e integridad territorial de Dinamarca", ha insistido. Por otra parte, el ministro ha defendido un "rearme moral" y un salto hacia una mayor soberanía política, económica y estratégica de la UE ante los desafíos globales, desde Ucrania hasta las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, Rusia o China. "Una agresión es una agresión, la haga quien la haga", ha afirmado. Para Albares, el momento actual exige una Europa más unida y con voz propia: "El multilateralismo no es una idea bonita, es la base de las relaciones pacíficas y estables entre Estados", ha incidido.