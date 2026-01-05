Groenlandia rechaza las comparaciones con Venezuela y llama a evitar "el pánico"

El presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha querido atajar este lunes ciertas dudas ante el reiterado interés de Estados Unidos en hacerse con este territorio danés. Por ello, Nielsen ha llamado a evitar el "pánico" y se ha propuesto estrechar la relación con Washington.

"No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. Así no es la situación, por eso no hay que entrar en pánico. Debemos restaurar la buena colaboración que hemos tenido", ha insistido en rueda de prensa en Nuuk, capital groenlandesa.

En ese sentido, ha rechazado las comparaciones con Venezuela, en donde Estados Unidos ha realizado una intervención militar para capturar a su presidente, Nicolás Maduro. "Nuestro país no es el adecuado para comparar con Venezuela. Somos un país democrático desde hace muchos años", ha afirmado ante la prensa.

Entre sus propuestas, "profundizar" y "reforzar" la relación con la OTAN y tener una "línea directa" de comunicación con Estados Unidos, no a través de los medios de comunicación.

En los últimos días Donald Trump ha insistido en que "necesita" a Groenlandia por razones de seguridad. Pero no solo eso: esta isla es rica en su subsuelo, ya que almacena petróleo y valiosas tierras raras.

"Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará" También se ha pronunciado en las últimas horas la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. En su caso, con un tono más crudo. Reconoce que se toma en serio las intenciones de Trump, pero afirma al mismo tiempo que hace todo lo posible para que todo termine bien. "Creo en la democracia y en el orden internacional basado en normas", ha subrayado. Frederiksen ha indicado también que no está "nerviosa", pero que tampoco es "ingenua" con respecto a la posibilidad de que Washington actúe para imponer sus intereses. Por ello, ha querido dejar claro que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Dinamarca y Groenlandia reciben un amplio apoyo europeo Dinamarca y Groenlandia han recibido este lunes el apoyo de la Comisión Europea y de varios jefes de Gobierno de Europa, después de las nuevas amenazas de Donald Trump para hacerse con la isla ártica por motivos de seguridad nacional. "La Unión Europea seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras", ha insistido la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la CE. ““ Se ha sumado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién ha ratificado la "plena solidaridad" con Dinamarca y Groenlandia. También ha afirmado que "de Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela", el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados es "innegociable". Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha recordado que Groenlandia, como parte de Dinamarca, tendría que ser defendida como territorio de la OTAN ante cualquier amenaza.