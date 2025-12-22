Trump designa a un enviado especial para Groenlandia que busca convertirla "en parte" de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien ha adelantado que su objetivo será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca "en parte de EE.UU.". El Ejecutivo danés ha anunciado que convocará al embajador estadounidense para tratar esta "escalada" diplomática.

"Me complace anunciar el nombramiento del GRAN Gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como Enviado Especial de Estados Unidos a Groenlandia. Jeff comprende la importancia de Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá firmemente los intereses de nuestro país en pos de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados, y, de hecho, del mundo. ¡Felicitaciones, Jeff!", ha escrito Trump en su red Truth social.

Posteriormente, en un mensaje en X, Landry ha agradecido a Trump en nombramiento y ha adelantado: "Es un honor servirle en este puesto voluntario para hacer de Groenlandia una parte de los EE.UU. ¡Esto de ninguna manera afecta mi posición como Gobernador de Luisiana!"

Dinamarca pide a EE.UU "respeto" por su integridad territorial Trump ha mostrado en varias ocasiones en los últimos meses su interés por "hacerse" con el territorio autónomo danés de Groenlandia por motivos de seguridad nacional, dentro de un afán expansionista que se extiende también a Canadá y al canal de Panamá. Incluso dijo a principios de año que no descartaba el uso de la fuerza para anexionar la isla. Y su Administración llegó a compilar estimaciones de cuánto le costaría adquirir y administrar la isla. "El presidente cree que Groenlandia es un lugar estratégicamente importante y confía en que los groenlandeses estarían mejor atendidos si Estados Unidos los protegiera de las amenazas modernas en la región del Ártico", llegó a decir una portavoz de la Casa Blanca en abril pasado. En un comunicado, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, ha aseverado este lunes que el nombramiento de Landry confirma que se mantiene el interés estadounidense por Groenlandia. "Nosotros, sin embargo, reiteramos que todos, incluido Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino (danés)", ha señalado. Poco después, en declaraciones a la televisión pública danesa, Rasmussen ha anunciado que convocará al embajador estadounidense en Dinamarca. "Es completamente inaceptable. Por eso he decidido, de acuerdo con mis colegas groenlandeses, que llamaremos al embajador estadounidense a una reunión en el Ministerio de Exteriores", ha dicho. Según ha remarcado, "hay un embajador para el reino de Dinamarca" y es él con quien el Ejecutivo danés se relaciona. "Cuando el presidente (Donald Trump) de repente designa a un enviado especial, hay algo que me provoca mucha indignación", ha sentenciado, y ha reconocido que el nombramiento de Landry supone una "escalada". Dinamarca ha trabajado "muy duro", ha continuado, a través de todos los canales diplomáticos para eliminar la tensión surgida el último año por el interés estadounidense en hacerse con Groenlandia. Y ha asegurado que ha sido contactado este lunes por otros colegas europeos "que al igual que yo están indignados y quieren distanciarse de forma clara de las ambiciones estadounidenses". La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, durante una reunión en Marienborg el 27 de abril de 2025 Mads Claus Rasmussen Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró en abril que "Estados Unidos no se apoderará de Groenlandia" y se comprometió a apoyar a la isla. Las declaraciones las hizo en su primera visita a este territorio desde que Trump dijese que quería hacerse con su control. "Groenlandia pertenece a los groenlandeses", declaró Frederiksen. Antes de esa visita, la mandataria ya había declarado su objetivo de fortalecer los lazos de Copenhague con la isla y enfatizó la importancia de una cooperación respetuosa en un momento de lo que describió como "gran presión sobre Groenlandia". La primera ministra danesa reitera a EE.UU. desde Groenlandia que "uno no se puede anexionar otros países"