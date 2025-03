Groenlandia afronta sus elecciones legislativas con la independencia en su punto de mira

Cuando en 2019, durante su primera legislatura, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que quería comprar Groenlandia, en la isla ártica sonó a broma. En los pueblos más tradicionales y más alejados de la capital, los cazadores y pescadores se reían de semejante ocurrencia. Pero esta segunda vez ha sido distinto. El tono de Trump sonó más amenazante y la geopolítica mundial también es otra: hoy las grandes potencias compiten abiertamente por el control de los minerales y el subsuelo groenlandés tiene lo que otros quieren.

Groenlandia sufre desde hace tiempo los efectos del deshielo, que se pueden apreciar en las zonas costeras y más en el oeste que en el este. Este fenómeno, que ya está teniendo consecuencias negativas para la población y el ecosistema, abre, sin embargo, una oportunidad de financiación en un momento en el que los groenlandeses quieren poner en el horizonte su independencia de Dinamarca, su principal soporte económico.

La isla también se encuentra en un momento diferente a 2019. El partido independentista Inuit Ataqatigiit llegó al poder en 2021 tras prometer una política de tolerancia cero a la explotación de las minas de uranio y tierras raras. Fue la respuesta a las protestas sociales contra un proyecto de explotación de una mina de uranio en el sur del país, la mina de Kvanefjeld en Narsaq. “La empresa concesionaria de la explotación era la australiana Energy Transition Minerals”, señala el profesor de la Universidad de Groenlandia y especialista en economía ártica Javier Arnaut, pero el 9% del capital era chino, algo que generó bastante controversia. “Por eso frenar el proceso supuso, geopolíticamente hablando, la vuelta del control a Dinamarca y a Estados Unidos”.

Lo que piensan los groenlandeses

Ningún groenlandés quiere pertenecer a un país que no sea el suyo propio, todavía sangran las heridas que dejaron las políticas coloniales danesas. Durante décadas se llevaron a cabo programas de asimilación forzosa, por las que se separó a los niños inuit de sus familias y fueron llevados a Copenhague. En la isla saben de sobra que Estados Unidos no ha tratado mucho mejor a sus pueblos originarios, y que lo que le interesa a los americanos es su territorio, pero no ellos.

Arnamineq, una joven inuit licenciada en Economía por la Universidad de Nuuk, cree que “es necesario obtener la independencia" porque son ellos, los inuit, "quienes tienen que reescribir y contar su propia historia". "Siempre la han contado otras personas de fuera, las que nos han descrito en los libros como salvajes”.

Muchas personas en Nuuk desconfían de los medios extranjeros por esa misma razón. Se sienten desbordados por la cantidad de periodistas europeos y estadounidenses que hemos desembarcado allí en las últimas semanas. Algunos habitantes hablan fuera de micrófono, otros se oponen a ser grabados o fotografiados, pero reconocen que en la calle se habla de política. Se nos acerca Jenny, una mujer de 38 años que quiere darnos su opinión. Ella se plantea votar por Demokratik, porque cree que no hay que tener prisa por independizarse. “Deberíamos plantearnos la independencia en 5 o 10 años, para mí las cosas están bien como son ahora”.

Como a muchos groenlandeses, a ella le preocupan algunos problemas que son especialmente visibles en Nuuk: hay muchas personas con bajos ingresos, algunas viven en la calle, también hay droga y alcoholismo. En la capital groenlandesa hay un hospital que atiende a enfermos de todo el territorio. Tiene todos los servicios, no tiene nada que envidiar a cualquier hospital de Copenhague, pero para Jenny hay un inconveniente: la mayoría de sus trabajadores son daneses y extranjeros. “Aquí no tenemos a personal capacitado, es gente que viene de fuera. Por eso creo que las nuevas generaciones deberían optar a la educación superior. Mírame, yo tengo 38 años y no tengo ningún certificado de estudios, es algo propio de mi generación”.

Nuuk es una ciudad de cazadores y pescadores, pero la mayor parte de la población trabaja para instituciones dependientes del Gobierno danés. Peter trabaja en la Oficina de Estadística y reconoce que no sabe si quiere independizarse ahora o dentro de unos años. “Hasta el momento no he escuchado a ningún político explicar cómo nos financiaremos cuando seamos independientes”, nos cuenta. En la cafetería de la Universidad de Nuuk, los estudiantes debaten sobre lo que es mejor o peor. Isak se declara independentista, pero cree que es peligroso precipitarse. “No sé a quién votaré, porque no me identifico con ningún partido político [...] Creo que antes de eso los políticos deben sentarse a diseñar una hoja de ruta hacia la independencia, con sus beneficios y sus riesgos, e informar a la sociedad con transparencia”.

La gente más mayor, quienes sufrieron las políticas colonialistas danesas, tienen más claro su voto y se muestran más partidarios de la desconexión a corto plazo. Algunos son partidarios de hacer negocios con Estados Unidos para atraer las inversiones, creen que es la manera de romper para siempre con Dinamarca, pero insisten en que eso no quiere decir que estén dispuestos a permitir que otro país quiera se haga con el control de su territorio.