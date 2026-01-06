España y otros socios europeos muestran su apoyo a Dinamarca y defienden la soberanía de Groenlandia

Los gobiernos de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido han expresado su firme apoyo a Dinamarca y han defendido la soberanía de Groenlandia en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa.

La declaración ha llegado este martes en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional, según ha señalado en varias ocasiones.

El presidente Pedro Sánchez, en un mensaje que ha publicado en la red social X, ha pedido "respeto a la soberanía de los países". Además, ha añadido que ese respeto es esencial para la paz. "Esa fue la mayor lección que nos legó el siglo XX. No la olvidemos", ha dicho el presidente acompañando el documento firmado por los socios europeos.

La declaración conjunta, de seis párrafos, ha sido respaldada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y sus homólogos polaco, Donald Tusk; británico, Keir Starmer y danesa, Mette Frederiksen. "La seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica", según apunta la carta común.

Asimismo, los líderes han aseverado que todos ellos son "aliados" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que han aumentado su presencia, actividad e inversión "para mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios". Además, han recordado que Dinamarca -incluida Groenlandia- también forma parte de la OTAN.

Los siete países han considerado que "la seguridad en el Ártico debe lograrse, por tanto, de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas". Entre estos principios citan "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras". "Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", han advertido.

Los firmantes reconocen que Estados Unidos "es un socio esencial en este empeño", como aliado de la OTAN y por el acuerdo de defensa que firmaron Washington y Copenhague en 1951.

Dinamarca reforzará su defensa El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, ha reiterado este martes que Copenhague va a reforzar la defensa en Groenlandia y la presencia de la OTAN en esta isla ártica, mientras Donald Trump mantenga su idea de hacerse con este territorio autónomo de Dinamarca. "Vamos a reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también va a haber mayor foco de la OTAN con más maniobras y una mayor presencia de la OTAN. Eso significa que estamos con los estadounidenses en esto", ha señalado Poulsen en referencia a las críticas de Washington sobre la falta de inversiones danesas en la defensa de esta isla ártica. El Gobierno danés ya anunció hace un año que destinaría 15.000 millones de coronas -2.000 millones de euros- para comprar tres nuevos buques, más drones y mejorar la capacidad de sus satélites en la zona. Además, el pasado mes de octubre el gobierno de Dinamarca comprometió una nueva inversión de 27.400 millones -3.700 millones de euros- para la defensa en el Ártico y el Atlántico Norte, que incluye una nueva sede para el comando Ártico en Nuuk, la capital groenlandesa, y un nuevo cable submarino entre la isla y Dinamarca, además de más barcos de patrulla.