Sánchez debatirá con los grupos parlamentarios si España envía tropas a Ucrania cuando acabe la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en los próximos días contactará con "la mayoría de grupos parlamentarios" para debatir si España envía tropas a una hipotética misión de paz en Ucrania una vez termine la guerra.

"El Gobierno de España planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania", ha explicado Sánchez tras una reunión en París de la coalición de voluntarios, que engloba a países como Reino Unido, Francia, Alemania, en la qua ha participado también Estados Unidos.

La coalición de voluntarios se reunió por última vez el pasado 11 de diciembre, de forma telemática, en un encuentro en el que Kiev les trasladó su posición sobre el plan de paz diseñado por el presidente estadounidense Donald Trump para la región. Zelenski pidió entonces que entre las garantías de seguridad que se ofrezca a Ucrania debe quedar claro cómo reaccionarían los socios si se produjera una nueva agresión rusa.

