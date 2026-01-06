Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 6 de enero | Un muerto y cuatro heridos, dos de ellos graves, en un ataque ruso contra hospital en Kiev
- Asesores de seguridad de 15 países y representantes de la OTAN y la UE se reúnen en Kiev para avanzar hacia la paz
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.413 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El ataque de EE.UU. a Venezuela eclipsa la jornada diplomática para alcanzar un acuerdo de paz
- Aumentan a dos los muertos en Járkov, Ucrania, tras localizar el cadáver de una mujer
- Zelenski propone al viceprimer ministro Mykhailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa
- El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, acepta la oferta de Zelenski para ser jefe de su gabinete
- El presidente ucraniano atribuye a Rusia un ataque con misiles sobre edificios en Járkov pero el Kremlin lo desmiente
Guerra Ucrania-Rusia, 6 de enero, en directo:
-
1:31
Fuga de 300 toneladas de aceite como consecuencia del ataque ruso a una empresa americana en Dnipro
En Dnipró, el ataque contra la empresa Bunge provocó una fuga de 300 toneladas métricas de aceite de girasol, según el alcalde Borys Filátov. “Los trabajadores de servicios públicos están limpiando, esparciendo arena y grava”, escribió Filátov en la aplicación de mensajería Telegram, añadiendo que el vertido obligaría a cerrar una importante carretera junto al río durante dos o tres días. Una portavoz de Bunge, Christi Dixon, señaló que la compañía estaba evaluando los daños en la planta de Dnipró y “trabajando con las autoridades locales para mitigar el impacto”. No hubo heridos en las instalaciones, añadió, subrayando que la empresa se centraba en la seguridad de su personal y en restablecer las operaciones.
-
0:01
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.413 días. Aquí puedes leer lo ocurrido durante este lunes.