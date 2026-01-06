Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 6 de enero | Un muerto y cuatro heridos, dos de ellos graves, en un ataque ruso contra hospital en Kiev

1:31

Fuga de 300 toneladas de aceite como consecuencia del ataque ruso a una empresa americana en Dnipro

En Dnipró, el ataque contra la empresa Bunge provocó una fuga de 300 toneladas métricas de aceite de girasol, según el alcalde Borys Filátov. “Los trabajadores de servicios públicos están limpiando, esparciendo arena y grava”, escribió Filátov en la aplicación de mensajería Telegram, añadiendo que el vertido obligaría a cerrar una importante carretera junto al río durante dos o tres días. Una portavoz de Bunge, Christi Dixon, señaló que la compañía estaba evaluando los daños en la planta de Dnipró y “trabajando con las autoridades locales para mitigar el impacto”. No hubo heridos en las instalaciones, añadió, subrayando que la empresa se centraba en la seguridad de su personal y en restablecer las operaciones.