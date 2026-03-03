El Gobierno inicia la evacuación de los miles de españoles atrapados por el conflicto en Oriente Medio
- Albares descarta quejas de EE.UU. por los límites al uso de bases de Morón y Rota
- Sigue en directo la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque a Irán de EE.UU. e Israel
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado el inicio de las operaciones de evacuación de los españoles que permanecen atrapados en distintos países de Oriente Medio por la escalada del conflicto, iniciada el pasado sábado por los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán. Actualmente, las autoridades estiman que hay unos 30.000 españoles en la zona.
Albares ha confirmado al término del Consejo de Ministros que un primer grupo de 175 españoles han partido ya desde Abu Dabi en un vuelo comercial que llegará este martes por la tarde a Madrid y que hay varios vuelos más previstos para agilizar los traslados desde Emiratos Árabes Unidos, previa escala en Estambul. Sólo en Emiratos habría unos 13.000 españoles, mientras que Irán, donde quedan "algo más de 150", concentra "la situación más difícil".
El jefe de la diplomacia española ha señalado que "por motivos evidentes de seguridad" el Gobierno no dará detalles de los procesos de repatriación en ciernes, aunque sí ha prometido que desde el Ejecutivo central se están movilizando "todos los medios" posibles, tanto terrestres como aéreos. El plan incluye el preposicionamiento de estos recursos así como un refuerzo de medios materiales y humanos en distintas embajadas.
El Ejecutivo se ha posicionado desde el sábado en contra de lo que Albares ha descrito como "un nuevo ciclo de violencia" iniciado por las acciones de Estados Unidos e Israel, que "no se enmarcan en una acción colectiva ni en la Carta de Naciones Unidas". También ha condenado el recrudecimiento de los "ataques injustificados" emprendidos como represalia desde Irán y que han alcanzado a distintos países.
“Estamos ante un salto cualitativo y cuantitativo de la violencia con consecuencias impresibles y no sólo para la región”, ha advertido el ministro, que en los últimos días ha mantenido contacto con varios homólogos de la región. "No podemos resignarnos a que la guerra sea la forma natural de relacionarse", porque "la violencia nunca trae la paz, ni la estabilidad, ni la democracia", ha apostillado.
Justifica los límites al uso de bases
El posicionamiento político del Gobierno sobre este tema ha llegado aparejado de mensajes contrarios a cualquier posible uso de las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva de Estados Unidos sobre Irán. Según Albares, que ha negado haber contactado con miembros de la Administración de Donald Trump o que España hubiese recibido solicitudes expresas de Washington sobre las bases, "no hay nada extraño ni sorprendente" en la posición española.
Así, no espera "en absoluto" ninguna consecuencia: "Quejas, ninguna". "El compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda", ha subrayado el responsable de Exteriores, que ha presentado a España como "un aliado comprometido y fiable" dentro de la OTAN.
Por otro lado, ha tachado de "absurdo y ridículo" el planteameinto de su homólogo israelí, Gideon Saar, que acusó a España de estar supuestamente del lado de Irán en el conflicto. Albares ha subrayado que, dentro de una "política exterior coherente", el mensaje siempre pasa por "defender la paz, la estabilidad mundial, el derecho internacional" en cualquier caso, sea en Venezuela, en Groenlandia, en Ucrania o en la Franja de Gaza. De lo contrario, cunde "la ley de la selva".