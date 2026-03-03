El Gobierno inicia la evacuación de los miles de españoles atrapados por el conflicto en Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado el inicio de las operaciones de evacuación de los españoles que permanecen atrapados en distintos países de Oriente Medio por la escalada del conflicto, iniciada el pasado sábado por los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán. Actualmente, las autoridades estiman que hay unos 30.000 españoles en la zona.

Albares ha confirmado al término del Consejo de Ministros que un primer grupo de 175 españoles han partido ya desde Abu Dabi en un vuelo comercial que llegará este martes por la tarde a Madrid y que hay varios vuelos más previstos para agilizar los traslados desde Emiratos Árabes Unidos, previa escala en Estambul. Sólo en Emiratos habría unos 13.000 españoles, mientras que Irán, donde quedan "algo más de 150", concentra "la situación más difícil".

El jefe de la diplomacia española ha señalado que "por motivos evidentes de seguridad" el Gobierno no dará detalles de los procesos de repatriación en ciernes, aunque sí ha prometido que desde el Ejecutivo central se están movilizando "todos los medios" posibles, tanto terrestres como aéreos. El plan incluye el preposicionamiento de estos recursos así como un refuerzo de medios materiales y humanos en distintas embajadas.

El Ejecutivo se ha posicionado desde el sábado en contra de lo que Albares ha descrito como "un nuevo ciclo de violencia" iniciado por las acciones de Estados Unidos e Israel, que "no se enmarcan en una acción colectiva ni en la Carta de Naciones Unidas". También ha condenado el recrudecimiento de los "ataques injustificados" emprendidos como represalia desde Irán y que han alcanzado a distintos países.

01.15 min Más de 30.000 españoles atrapados en Oriente Próximo tras los bombardeos

“Estamos ante un salto cualitativo y cuantitativo de la violencia con consecuencias impresibles y no sólo para la región”, ha advertido el ministro, que en los últimos días ha mantenido contacto con varios homólogos de la región. "No podemos resignarnos a que la guerra sea la forma natural de relacionarse", porque "la violencia nunca trae la paz, ni la estabilidad, ni la democracia", ha apostillado.