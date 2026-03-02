Qué hacer si te sorprende un conflicto en el extranjero: guía práctica para garantizar tu seguridad

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado a primera hora de este lunes de que el espacio aéreo de la mayoría de los países afectados por la actual escalada bélica en Oriente Medio continúa cerrado, lo que impide el despegue y aterrizaje de aviones y afecta a ciudadanos de todo el mundo, incluidos españoles.

Según datos de Asuntos Exteriores, alrededor de 30.000 españoles se encuentran actualmente en la región de Oriente Medio. El ministro ha trasladado que, mientras el espacio aéreo continúe cerrado y las compañías aéreas no retomen su actividad, no es posible organizar operaciones de evacuación. No obstante, ha asegurado que, en cuanto los vuelos vuelvan a operar, se contactará con los españoles afectados para facilitar su regreso.

Fuentes del departamento que dirige el ministro José Manuel Albares han señalado que las embajadas españolas en la región permanecen operativas y están prestando asistencia consular a los nacionales desplazados. Además, mantienen contacto con las autoridades locales con el objetivo de facilitar soluciones para ellos hasta que se restablezca el tráfico aéreo con normalidad.

¿Qué es lo primero que debes hacer si te encuentras en uno de estos países? Estas son una serie de instrucciones básicas que puedes seguir para garantizar tu seguridad en caso de que te veas sorprendido por el conflicto: Busca refugio seguro: Permanece en un lugar cerrado y protegido, alejado de ventanas. Si te alojas en un hotel, sigue en todo momento las indicaciones de la gerencia y del personal de seguridad. Limita tus movimientos: Evita desplazamientos innecesarios, especialmente en las proximidades de bases militares, edificios gubernamentales o infraestructuras críticas. Identificación y documentación: Lleva siempre contigo el pasaporte y la documentación importante, y asegúrate de disponer de copias digitales guardadas en la nube o enviadas a tu correo electrónico para poder acceder a ellas en caso de pérdida. Conserva suministros básicos: Reúne agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas y baterías suficientes ante la posibilidad de cortes en los servicios esenciales como electricidad o abastecimiento.

¿Cómo puedes acceder a los servicios consulares? Ante la actual situación de inestabilidad en Oriente Próximo, si te encuentras en la región puedes solicitar asistencia a la red de embajadas y consulados de España, así como a la Unidad de Emergencia Consular. Sin embargo, dado que el espacio aéreo permanece cerrado en varios países, es importante tener en cuenta que la capacidad de actuación puede verse limitada mientras no se restablezcan los vuelos. Lo primero que debes hacer es contactar con la embajada o consulado más cercano, o con la Unidad de Emergencia Consular para recibir instrucciones actualizadas. Ten muy en cuenta los siguientes puntos: Contacta con la embajada o el consulado: Si no te registraste antes del viaje, ponte en contacto cuanto antes con la representación diplomática española en el país donde te encuentres para comunicar tu ubicación, datos de contacto y situación actual. Esto facilitará que puedan localizarte y mantenerte informado ante cualquier cambio. Atiende a las indicaciones oficiales: Sigue estrictamente las recomendaciones de seguridad que emitan las autoridades diplomáticas. En caso necesario, podrán establecer puntos de reunión, instrucciones de confinamiento o coordinar salidas organizadas cuando las condiciones lo permitan. Informa a tu familia: Comunica siempre que sea posible a tus familiares en España tu estado y ubicación para que te ayuden a mantenerte informado y puedas coordinar puntos de encuentro si fuera necesario. Localiza el teléfono de emergencia consular: Consulta el número de emergencia de la Embajada o Consulado de España en tu zona. Este canal está disponible las 24 horas para casos graves y urgentes, como ataques, situaciones de riesgo inminente o eventuales procesos de evacuación.

¿A qué teléfonos de emergencia puedes llamar? La Unidad de Emergencia Consular atiende desde España en horario laboral en el (+34) 913 948 900. Fuera de ese horario, y únicamente en casos graves, puede contactarse con el Ministerio en el (+34) 913 799 700. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los ciudadanos seguir las redes sociales y canales oficiales de las embajadas y consulados en la región para recibir información actualizada y utilizar los teléfonos de emergencia solo en situaciones verdaderamente urgentes. Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán José Á. Carpio, Estefanía de Antonio

¿Qué teléfonos de emergencia locales puedes utilizar? El siguiente listado contiene los teléfonos de emergencia consular de las Embajadas y Consulados de España en los principales países afectados por el conflicto: Arabia Saudí: (+966) 550 541 144 (Embajada de España en Riad) Bahréin: (+965) 97210578 (Embajada de España en Kuwait) Emiratos Árabes Unidos: (+971) (0) 50 612 0260 (Embajada de España en Abu Dhabi) Irán: (+98) 912 139 37 03 (Embajada de España en Teherán) Iraq: (+964) 780 109 9364 (Embajada de España en Bagdag) Israel: (+972) (0) 50 5772641 (Embajada de España en Tel Aviv) Jordania: (+962) 775 555 105 (Embajada de España en Amman) Kuwait: (+965) 97210578 (Embajada de España en Kuwait) Líbano: (+961) 3 11 00 74 (Embajada de España en Beirut) Omán: (+968) 99 47 33 70 (Embajada de España en Omán) Palestina: (+972) 599 27 65 38 (Consulado General de España en Jerusalén) Qatar: (+974) 55862411 (Embajada de España en Doha)

¿Cómo debes actuar si dispones de un seguro con cobertura de emergencia o evacuación? En primer lugar, llama al teléfono de asistencia internacional que figura en tu póliza. Muchas compañías cuentan con equipos especializados en gestión de crisis y evacuaciones. Facilita tu ubicación exacta, estado de salud y datos de contacto. No tomes decisiones de desplazamiento sin informarles previamente, ya que podrían perderse coberturas si actúas por tu cuenta. Verifica si tu póliza incluye repatriación por conflicto armado o traslado por causas de fuerza mayor. Algunas excluyen expresamente actos de guerra o disturbios, por lo que es clave confirmar que tu caso está cubierto y qué gastos asumiría la compañía. Aunque tengas seguro, es recomendable informar antes a la embajada o consulado de España de tu situación. La aseguradora puede organizar un traslado individual, pero la representación diplomática puede proporcionar información actualizada sobre cierres de espacio aéreo, rutas seguras o eventuales evacuaciones colectivas. Es muy importante que no te desplaces a aeropuertos o intentes cruzar fronteras sin tener muy claro antes que la opción es viable o que el desplazamiento es seguro. Ten en cuenta que si el espacio aéreo está cerrado, ninguna repatriación será posible hasta que se autoricen los vuelos.

¿Qué puede hacer una embajada o consulado ante una situación así? Ofrecer asistencia consular básica: Pueden orientarte, informarte sobre la situación de seguridad y facilitar recomendaciones oficiales actualizadas. Expedir documentación provisional: Si pierdes el pasaporte, pueden emitir un salvoconducto o pasaporte provisional para regresar a España (si las condiciones de transporte lo permiten). Atender casos de detención: Si eres detenido, tienes derecho a pedir que se informe al consulado. Este puede notificar a tu familia (si lo autorizas), visitarte o supervisar que recibas el mismo trato que los nacionales del país. Prestar asistencia en emergencias graves: En casos de crisis armadas, como la actual, pueden contactar contigo, coordinar información y organizar evacuaciones colectivas si existen condiciones de seguridad y transporte. Facilitar repatriaciones en situaciones excepcionales: Si el Gobierno lo decide y las circunstancias lo permiten (espacio aéreo abierto, garantías de seguridad), pueden organizar salidas coordinadas. En casos muy excepcionales, pueden adelantar dinero para la repatriación, que después debe devolverse.