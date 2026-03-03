El PP pedirá que Robles explique en el Congreso el uso de las bases de EE.UU. en Irán

El PP pedirá la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre las decisiones que está tomando el Gobierno en relación con el uso de EE.UU. de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), así como por la posición de nuestro país ante la escalada de la tensión en Oriente Próximo. Además, ha defendido que España "debe ser leal con sus aliados".

Así lo ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en Burgos, en un acto de la campaña electoral de Castilla León, después de que el Gobierno haya asegurado que las bases estadounidenses en territorio español no han ofrecido "ningún tipo de asistencia a estos ataques".

Gamarra ha sostenido que España "debe ser un país fiable y un socio que responda a los compromisos" y que cumpla con "nuestros aliados", pero en su opinión el Gobierno está haciendo "todo lo contrario" al no autorizar el uso de las bases de EE.UU. en territorio español en la operación militar estadounidense en Irán.