La destrucción de los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, en imágenes

La operación Furia Épica lanzada por Estados Unidos e Israel sobre Irán está causando incontable destrucción en el país persa. Los ataques a escala "masiva y continua" han acabado con la vida del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y al menos a otros 50 mandatarios y cargos iraníes.

Tres días después, ya se empiezan a ver los destrozos que han dejado los misiles en Irán. Un ejemplo son los refugios de aeronaves en la Base Naval de Konarak situada al sur del país, a lo largo del Golfo de Omán. En una imagen captada por el satélite Vantor se aprecia que uno de ellos ha quedado completamente destruido.

Refugios de aeronaves en la Base Naval de Konarak, al sur de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Irán. AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE Vantor

En otra imagen de satélite pueden apreciarse varios edificios destruidos en el complejo del propio Jameneí situado en Teherán, la capital del país.

Edificios destruidos en el complejo de Jameneí en Teherán, Irán. EFE/EPA/SATELLITE IMAGE VANTOR

Y también allí, en la ciudad de Teherán, los equipos de bomberos y funcionarios realizan labores en la plaza Niloufar después de un ataque aéreo.

Bomberos y funcionarios trabajan en la plaza de Niloufar, en Teherán, tras un ataque. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

En el hospital Gandhi, que fue alcanzado por ataques israelíes este domingo, también pueden apreciarse los destrozos en su interior.

El interior del hospital Gandhi de Teherán, tras un ataque de Israel de este domingo. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Unos daños que muchos viandantes pueden contemplar desde fuera, donde se aprecia la fachada del hospital destruida.

Gente caminando junto al hospital Gandhi, en Teherán, tras un ataque este domingo. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Entretanto, varias personas inspeccionan una tienda situada en una zona residencial cerca de la plaza Niloufar y que ha sido dañada tras un ataque aéreo.

Varias personas en una tienda dañada tras un ataque en Teherán, Irán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Los ataques de Washington y Tel Aviv también han impactado en los edificios de esta zona residencial cercana a plaza Niloufar.

Edificios dañados en una zona residencial cerca de la plaza Niloufar en Teherán, Irán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Mientras tanto, la población iraní intenta afrontar la situación con la incertidumbre sobre qué ocurrirá en los próximos días y semanas en su país. También con miedo, ya que ambos bloques parecen intensificar sus ataques y ninguno de ellos escoge, por ahora, la vía de la negociación.

Hasta ahora, el conflicto ha dejado alrededor de 600 muertos: 555 en Irán, según la Media Luna Roja; 35 en Líbano tras el lanzamiento de cohetes de Hizbulá contra Israel; nueve personas en Israel y el resto en países del Golfo, incluyendo cuatro soldados estadounidenses.