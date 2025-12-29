Putin amenaza con revisar los acuerdos sobre Ucrania tras un supuesto intento de ataque de Kiev a una de sus residencias

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha amenazado este lunes con revisar algunos acuerdos en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras el supuesto ataque de Kiev a una de sus viviendas, según ha informado el Kremlin. Moscú ha acusado a Ucrania de haber lanzado un ataque hacia una de las residencias oficiales, aunque Kiev lo ha desmentido.

Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, ha explicado que Putin le ha transmitido eso al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la conversación telefónica que han mantenido este lunes ambos líderes. Según el Kremlin, Trump estaba "indignado" por lo ocurrido y ha señalado que "no se podía ni imaginar una acción tan descabellada" por parte de Kiev.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha desmentido que su país haya atacado una residencia de Putin, tal y como había afirmado este lunes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Zelenski ha negado categóricamente las afirmaciones rusas, tachándolas de falsas y señalando que podrían ser utilizadas por Moscú como pretexto para intensificar ataques en territorio ucraniano. No está claro si Putin se encontraba en la residencia en el momento del presunto intento, y las fuentes oficiales no han publicado evidencia independiente que corrobore el supuesto ataque.

Quien sí ha hecho mención al tema ha sido el presidente norteamericano, Donald Trump. Durante una rueda de prensa que ha ofrecido desde su residencia Mar-a-Lago junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de visita en el país, ha asegurado que Putin le ha dicho al teléfono que le "habían atacado en su casa". "Me enfadé mucho al oírlo", ha dicho el estadounidense.

Previamente, Lavrov había acusado a Ucrania de intentar lanzar un ataque contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, utilizando 91 drones de largo alcance durante la noche del 28 al 29 de diciembre en la región de Nóvgorod. Según el canciller, todos los aparatos fueron interceptados y neutralizados por las defensas antiaéreas rusas sin causar víctimas ni daños materiales, precisaron agencias rusas de noticias.

Lavrov ha calificado la acción de "terrorismo de Estado" y ha asegurado que Moscú revisará su posición negociadora en el marco de las conversaciones en curso sobre un posible acuerdo de paz con Kiev, aunque ha enfatizado que Rusia no abandonará las negociaciones con Estados Unidos y otros mediadores. El jefe de la diplomacia rusa también ha indicado que ya se han seleccionado objetivos para posibles represalias, sin dar más detalles sobre plazos o lugares. "Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán", ha asegurado el ministro.

Por su parte, el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushkó, ha acusado a las autoridades de Kiev de cometer "provocaciones" para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase "delicada de búsqueda de soluciones".

02.52 min Transcripción completa ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Durante esta reunión en Florida, Trump y Zelensky han hablado por teléfono con varios líderes europeos, entre ellos Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, valora positivamente los avances conseguidos en el encuentro. Asegura que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y Estados Unidos para consolidar ese progreso y alcanzar unas garantías de seguridad férreas es fundamental Un soldado vestido de Papá Noel ondea la bandera rusa en el frente de Ucrania. Moscú confirma que ahora controla esta y otras cinco localidades en el este del país. Los drones, los misiles, miles de ucranianos viven cada día en mitad de los bombardeos Esta es nuestra ciudad. He vivido aquí 54 años. Es muy duro ver la destrucción Vive en Konstantinivska, en el Donbass. Como esta, decenas de ciudades están completamente destruidas Donetsk y Lugansk son las provincias que Putin reclama como parte de Rusia. Ucrania se niega, pero se abre a congelar la línea del frente y a pactar una futura zona desmilitarizada. La decisión de ceder territorios, dice Kiev, la tienen que decidir los ucranianos a través de un referéndum o reformas legislativas. Cuando haya paz, también se celebrarían elecciones presidenciales El plan de paz todavía no está terminado. Kiev impone sus líneas rojas. El control nacional de la central nuclear de Zaporilla y la defensa de la integridad territorial del país. Sobre la mesa, garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 de la OTAN. Si atacan a uno, atacan a todos. El deseo ucraniano de entrar en la alianza ha quedado en saco roto. El Donbass es una de las zonas más estratégicas para Rusia Es el corazón industrial de Ucrania. En 2022, Moscú celebró un referéndum en esta región, Mientras la zona se ha convertido en el centro neurálgico del conflicto, Putin no cree que Ucrania tenga prisa para acabar con la guerra. Si no se firma la paz, dice el Kremlin, continuará con su objetivo, anexionarse el Donbass Trump y Zelenski se reúnen en Florida para avanzar con el plan de paz en Ucrania

Las acusaciones mutuas se producen en un contexto de tensión entre ambas partes, con Ucrania y sus aliados occidentales impulsando propuestas de seguridad y garantías para poner fin a casi cuatro años de guerra. Mientras, Donald Trump presiona a las partes después de haberse reunido este pasado domingo con el presidente ucraniano y de haber informado un día después a Vladímir Putin, con quien afirma haber mantenido una conversación "positiva".