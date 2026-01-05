Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 5 de enero | Trump dice que no cree que Ucrania haya atacado la residencia de Putin

00:40

Ucrania ataca Moscú a diario con drones este año, según Rusia, en una aparente escalada

Ucrania ha atacado Moscú con drones todos los días de 2026 hasta ahora, según datos ¿publicados por el Ministerio de Defensa ruso, en lo que parece marcar una escalada con respecto a los ataques anteriores, más esporádicos, contra la capital rusa.

Solo hasta la medianoche del domingo, los sistemas de defensa aérea rusos habían destruido 57 drones sobre la región de Moscú, de los 437 derribados sobre Rusia, según informó el ministerio en su aplicación de mensajería Telegram.

La actividad diaria sugiere un cambio con respecto a los patrones anteriores, cuando Moscú era atacada de forma más intermitente, a menudo en fechas simbólicas o como una forma de enviar un mensaje, en lugar de una campaña de presión casi rutinaria.

No ha habido comentarios inmediatos por parte de Ucrania, pero Kiev ha utilizado cada vez más drones de largo alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia. Ucrania afirma que estos ataques tienen como objetivo perturbar la logística militar y la infraestructura energética, aumentar los costes de la guerra de Moscú y responder a los repetidos ataques con misiles y drones rusos en la guerra que Rusia inició hace casi cuatro años.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha informado de múltiples intercepciones desde la víspera de Año Nuevo, sin dar más detalles. Rusia suele informar solo del número de drones que sus defensas aéreas afirman haber derribado, no del número que Ucrania ha lanzado, y rara vez revela el alcance total de los daños, a menos que haya víctimas civiles o se hayan alcanzado objetivos civiles.

Los ataques han obligado a cerrar temporalmente los aeropuertos de Moscú y muchos otros aeropuertos rusos por razones de seguridad , según ha informado la autoridad aeronáutica rusa Rosaviatsiya en Telegram. Las interrupciones se producen durante las prolongadas vacaciones de Año Nuevo y Navidad ortodoxa en Rusia, que este año se extienden hasta el 9 de enero, cuando muchos rusos se van de vacaciones y viajan dentro y fuera del país, lo que lo convierte en uno de los periodos más activos del país en materia de transporte y turismo.

Según los cálculos de la agencia estatal de noticias RIA, las defensas aéreas rusas interceptaron y destruyeron al menos 1548 drones ucranianos sobre territorio ruso y la península de Crimea durante la semana pasada. (Reuters)