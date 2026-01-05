Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 5 de enero | Trump dice que no cree que Ucrania haya atacado la residencia de Putin
- Asesores de seguridad de 15 países y representantes de la OTAN y la UE se reúnen en Kiev para avanzar hacia la paz
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.412 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El ataque de EE.UU. a Venezuela eclipsa la jornada diplomática para alcanzar un acuerdo de paz
- Aumentan a dos los muertos en Járkov, Ucrania, tras localizar el cadáver de una mujer
- Zelenski propone al viceprimer ministro Mykhailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa
- El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, acepta la oferta de Zelenski para ser jefe de su gabinete
- El presidente ucraniano atribuye a Rusia un ataque con misiles sobre edificios en Járkov pero el Kremlin lo desmiente
Guerra Ucrania-Rusia, 5 de enero, en directo:
-
3:00
Trump dice que no cree que Ucrania haya atacado la residencia de Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este domingo que no cree que se hubiera producido el supuesto ataque ucraniano contra la residencia del presidente Vladimir Putin, tal y como afirma Rusia. "No creo que ese ataque haya ocurrido", ha indicado el mandatario estadounidense a los periodistas que se encontraban a bordo del Air Force One, de regreso a Washington, D.C., desde Florida.
"Hubo algo que ocurrió bastante cerca, pero no tuvo nada que ver con esto". Moscú acusó el lunes a Kiev de intentar atacar una residencia de Putin en la región rusa de Novgorod, al norte del país, con 91 drones de ataque de largo alcance, y afirmó que Rusia revisaría su posición negociadora en las conversaciones en curso con Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania.
Ucrania y los países occidentales han rebatido la versión de Rusia sobre el supuesto intento de ataque. (Reuters)
-
02:30
Rusia lanza un ataque aéreo sobre Kiev, Ucrania, según el alcalde de la capital ucraniana
Rusia ha lanzado un ataque aéreo este lunes 5 de enero sobre Kiev, la capital de Ucrania, según ha declarado el alcalde Vitali Klitschko. "Las fuerzas de defensa aérea están operando en la capital. ¡Permanezcan en los refugios!", ha escrito Klitschko en un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram.
Por el momento, el ejército ucraniano informa de una víctima moral mientras persiste el ataque. (Reuters)
-
00:40
Ucrania ataca Moscú a diario con drones este año, según Rusia, en una aparente escalada
Ucrania ha atacado Moscú con drones todos los días de 2026 hasta ahora, según datos ¿publicados por el Ministerio de Defensa ruso, en lo que parece marcar una escalada con respecto a los ataques anteriores, más esporádicos, contra la capital rusa.
Solo hasta la medianoche del domingo, los sistemas de defensa aérea rusos habían destruido 57 drones sobre la región de Moscú, de los 437 derribados sobre Rusia, según informó el ministerio en su aplicación de mensajería Telegram.
La actividad diaria sugiere un cambio con respecto a los patrones anteriores, cuando Moscú era atacada de forma más intermitente, a menudo en fechas simbólicas o como una forma de enviar un mensaje, en lugar de una campaña de presión casi rutinaria.
No ha habido comentarios inmediatos por parte de Ucrania, pero Kiev ha utilizado cada vez más drones de largo alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia. Ucrania afirma que estos ataques tienen como objetivo perturbar la logística militar y la infraestructura energética, aumentar los costes de la guerra de Moscú y responder a los repetidos ataques con misiles y drones rusos en la guerra que Rusia inició hace casi cuatro años.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha informado de múltiples intercepciones desde la víspera de Año Nuevo, sin dar más detalles. Rusia suele informar solo del número de drones que sus defensas aéreas afirman haber derribado, no del número que Ucrania ha lanzado, y rara vez revela el alcance total de los daños, a menos que haya víctimas civiles o se hayan alcanzado objetivos civiles.
Los ataques han obligado a cerrar temporalmente los aeropuertos de Moscú y muchos otros aeropuertos rusos por razones de seguridad , según ha informado la autoridad aeronáutica rusa Rosaviatsiya en Telegram. Las interrupciones se producen durante las prolongadas vacaciones de Año Nuevo y Navidad ortodoxa en Rusia, que este año se extienden hasta el 9 de enero, cuando muchos rusos se van de vacaciones y viajan dentro y fuera del país, lo que lo convierte en uno de los periodos más activos del país en materia de transporte y turismo.
Según los cálculos de la agencia estatal de noticias RIA, las defensas aéreas rusas interceptaron y destruyeron al menos 1548 drones ucranianos sobre territorio ruso y la península de Crimea durante la semana pasada. (Reuters)
-
00:20
Rusia derriba 32 drones ucranianos cerca de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas han derribado en cuatro horas 32 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, ha informado en Telegram el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, que publicado varios mensajes comunicando la neutralización de los aparatos no tripulados que pretendían atacar objetivos en Moscú.
La situación obligó a modificar las operaciones en los principales aeropuertos capitalinos y aplazar unos 200 vuelos. La víspera, Sobianin informó de 21 drones enemigos destruidos antes de penetrar en el espacio aéreo de la capital. Se trata del cuarto día consecutivo de ataques de drones ucranianos contra la capital rusa.
-
00:10
Asciende a cinco el número de muertos en el ataque ruso contra Járkov del viernes
El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado que se han encontrado más restos humanos en el lugar del ataque ruso del viernes con misiles a un edificio residencial. "Otras partes de un cuerpo han sido encontradas en el lugar de las explosiones del viernes, lo que lleva el balance de muertos a cinco", ha informado en su cuenta de Telegram.
Según las autoridades locales, en el ataque también resultaron heridas 27 personas, después de la explosión de dos misiles Iskander-M.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.412 días. Aquí puedes leer lo ocurrido durante este domingo.