Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El ataque de EE.UU. a Venezuela eclipsa la jornada diplomática para alcanzar un acuerdo de paz

La próxima semana se reunen en Francia los países de la "coalición de voluntarios"

Asesores de seguridad de quince países, entre ellos Francia, Alemania y Canadá, así como representantes de la UE y la OTAN, se reunieron en la capital ucraniana para este primer encuentro del año, en el que participó a distancia el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff.

Esta jornada de diplomacia quedó eclipsada por la intervención militar sorpresa de Estados Unidos en Venezuela.

“La primera parte de la reunión se centró en los documentos marco, en particular las garantías de seguridad y los enfoques relativos al plan de paz, así como en la secuencia de los próximos pasos conjuntos”, declaró el sábado en Telegram el negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, al término de la primera sesión. Responsables militares ucranianos y de países aliados deben reunirse aún en París antes del encuentro de los dirigentes de la “coalición de voluntarios”, indicó el presidente ucraniano, añadiendo que también habrá “reuniones con el equipo del presidente (Donald) Trump”.