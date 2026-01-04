Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El ataque de EE.UU. a Venezuela eclipsa la jornada diplomática para alcanzar un acuerdo de paz
- Asesores de seguridad de 15 países y representantes de la OTAN y la UE se reúnen en Kiev para avanzar hacia la paz
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.411 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El ataque de EE.UU. a Venezuela eclipsa la jornada diplomática para alcanzar un acuerdo de paz
- Aumentan a dos los muertos en Járkov, Ucrania, tras localizar el cadáver de una mujer
- Zelenski propone al viceprimer ministro Mykhailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa
- El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, acepta la oferta de Zelenski para ser jefe de su gabinete
- El presidente ucraniano atribuye a Rusia un ataque con misiles sobre edificios en Járkov pero el Kremlin lo desmiente
Guerra Ucrania-Rusia, 4 de enero, en directo:
-
0:51
La próxima semana se reunen en Francia los países de la "coalición de voluntarios"
Asesores de seguridad de quince países, entre ellos Francia, Alemania y Canadá, así como representantes de la UE y la OTAN, se reunieron en la capital ucraniana para este primer encuentro del año, en el que participó a distancia el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff.
Esta jornada de diplomacia quedó eclipsada por la intervención militar sorpresa de Estados Unidos en Venezuela.
“La primera parte de la reunión se centró en los documentos marco, en particular las garantías de seguridad y los enfoques relativos al plan de paz, así como en la secuencia de los próximos pasos conjuntos”, declaró el sábado en Telegram el negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, al término de la primera sesión. Responsables militares ucranianos y de países aliados deben reunirse aún en París antes del encuentro de los dirigentes de la “coalición de voluntarios”, indicó el presidente ucraniano, añadiendo que también habrá “reuniones con el equipo del presidente (Donald) Trump”.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.411 días. Aquí puedes leer lo ocurrido durante este sábado.