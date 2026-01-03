Enlaces accesibilidad
Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Asesores de seguridad de 15 países y representantes de la OTAN y la UE se reúnen este sábado en Kiev para avanzar hacia la paz

  • Esta cita precede a la que congregará, el 6 de enero en París, a los líderes de los países aliados de Kiev
Rescatistas trabajan en un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque en Járkov el 2 de enero de 2025 REUTERS/Vitalii Hnidyi
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.410 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:

  • Zelenski propone al viceprimer ministro Mykhailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa
  • El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, acepta la oferta de Zelenski para ser jefe de su gabinete
  • El presidente ucraniano atribuye a Rusia un ataque con misiles sobre edificios en Járkov pero el Kremlin lo desmiente
  • Rusia logró en 2025 su mayor avance en Ucrania desde el primer año de la guerra: más de 5.600 kilómetros cuadrados
  • Moscú denuncia que un ataque con drones ucranianos en Jersón deja decenas de muertos
  • El ejército ucraniano afirma que sus ataques se limitan a objetivos militares y energéticos

