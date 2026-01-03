Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Asesores de seguridad de 15 países y representantes de la OTAN y la UE se reúnen este sábado en Kiev para avanzar hacia la paz
- Esta cita precede a la que congregará, el 6 de enero en París, a los líderes de los países aliados de Kiev
RTVE.es
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.410 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski propone al viceprimer ministro Mykhailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa
- El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, acepta la oferta de Zelenski para ser jefe de su gabinete
- El presidente ucraniano atribuye a Rusia un ataque con misiles sobre edificios en Járkov pero el Kremlin lo desmiente
- Rusia logró en 2025 su mayor avance en Ucrania desde el primer año de la guerra: más de 5.600 kilómetros cuadrados
- Moscú denuncia que un ataque con drones ucranianos en Jersón deja decenas de muertos
- El ejército ucraniano afirma que sus ataques se limitan a objetivos militares y energéticos
Guerra Ucrania-Rusia, 3 de enero, en directo:
rtve
Minuto Descripción
-
0:14
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este sábado cumple 1.410 días. Aquí puedes leer lo ocurrido la jornada de este viernes.