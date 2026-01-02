Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 2 de enero | Zelenski dice que la entrada de Ucrania en la UE es parte de las garantías de seguridad

1:46

Rusia y Ucrania intercambian acusaciones de ataques contra civiles el día de Año Nuevo

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de atacar a civiles durante el Año Nuevo, con Moscú informando de un ataque mortal contra un hotel en Jersón, el territorio que ocupa en el sur de Ucrania, mientras que Kiev afirmó que se había producido otro amplio ataque contra sus suministros eléctricos.

Las informaciones coinciden con las intensas conversaciones supervisadas por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de poner fin a la guerra, que dura ya casi cuatro años. Cada país ha afirmado que el otro está haciendo todo lo posible para influir en sus opiniones y condicionar el resultado.

“En Año Nuevo, Rusia provoca deliberadamente la guerra. Más de 200 drones de ataque fueron lanzados ¿sobre Ucrania durante la noche”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en Telegram, afirmando que las infraestructuras energéticas de siete regiones ¿de Ucrania habían sido atacadas.

Por su parte, Rusia acusó a Ucrania de matar al menos a 24 personas, entre ellas un niño, en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería donde los civiles celebraban el Año Nuevo en una zona controlada por Rusia de la región de Jersón, en el sur de Ucrania.

El ejército ucraniano dijo que se centró estrictamente en objetivos militares y energéticos, pero no hizo ninguna referencia específica a los informes sobre el ataque al hotel.

Reuters no pudo verificar de inmediato el supuesto ataque en la región de Jersón ni las fotografías de lo que, según el servicio de prensa de Saldo, eran las secuelas del jueves. Saldo afirmó que había informado a Putin ¿sobre los detalles del ataque.

Las imágenes mostraban al menos un cadáver visible bajo una sábana blanca. El edificio presentaba signos de haber sido devastado por un incendio y había lo que parecían manchas de sangre en el suelo.

La agencia de noticias rusa TASS publicó un vídeo en el que se veían fragmentos de drones, algunos con inscripciones en ucraniano. (Reuters)