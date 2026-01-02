Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 2 de enero | Zelenski dice que la entrada de Ucrania en la UE es parte de las garantías de seguridad
- El año comienza con las conversaciones de paz en marcha aunque sin visos de acuerdo en el corto plazo
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.409 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia denuncia que un ataque con drones ucranianos en Jersón deja decenas de muertos
- Kiev señala que ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana han dejado un fallecido
- Más de 100.000 ucranianos se quedan sin electricidad tras un ataque ruso
Guerra Ucrania-Rusia, 2 de enero, en directo:
-
1:46
Rusia y Ucrania intercambian acusaciones de ataques contra civiles el día de Año Nuevo
Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de atacar a civiles durante el Año Nuevo, con Moscú informando de un ataque mortal contra un hotel en Jersón, el territorio que ocupa en el sur de Ucrania, mientras que Kiev afirmó que se había producido otro amplio ataque contra sus suministros eléctricos.
Las informaciones coinciden con las intensas conversaciones supervisadas por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de poner fin a la guerra, que dura ya casi cuatro años. Cada país ha afirmado que el otro está haciendo todo lo posible para influir en sus opiniones y condicionar el resultado.
“En Año Nuevo, Rusia provoca deliberadamente la guerra. Más de 200 drones de ataque fueron lanzados ¿sobre Ucrania durante la noche”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en Telegram, afirmando que las infraestructuras energéticas de siete regiones ¿de Ucrania habían sido atacadas.
Por su parte, Rusia acusó a Ucrania de matar al menos a 24 personas, entre ellas un niño, en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería donde los civiles celebraban el Año Nuevo en una zona controlada por Rusia de la región de Jersón, en el sur de Ucrania.
El ejército ucraniano dijo que se centró estrictamente en objetivos militares y energéticos, pero no hizo ninguna referencia específica a los informes sobre el ataque al hotel.
Reuters no pudo verificar de inmediato el supuesto ataque en la región de Jersón ni las fotografías de lo que, según el servicio de prensa de Saldo, eran las secuelas del jueves. Saldo afirmó que había informado a Putin ¿sobre los detalles del ataque.
Las imágenes mostraban al menos un cadáver visible bajo una sábana blanca. El edificio presentaba signos de haber sido devastado por un incendio y había lo que parecían manchas de sangre en el suelo.
La agencia de noticias rusa TASS publicó un vídeo en el que se veían fragmentos de drones, algunos con inscripciones en ucraniano. (Reuters)
-
0:29
Más de 100.000 ucranianos se quedan sin electricidad en región de Volinia tras un ataque ruso
Las autoridades ucranianas han informado que más de 100.000 personas se encuentran sin electricidad en la región occidental de Volinia tras el ataque ruso con drones registrado en la Nochevieja y las primeras horas del día de Año Nuevo.
"Durante toda la noche, la región estuvo bajo un ataque masivo de drones de tipo Shahed. En total, varias docenas de objetivos enemigos volvieron a atacar infraestructuras críticas de Volinia", ha señalado este jueves Ivan Rudnitski, responsable de la Administración Regional de Volonia, en su cuenta e Telegram.
-
0:20
El ejército ucraniano afirma que sus ataques se limitan a objetivos militares y energéticos
Al ser preguntado sobre un ataque con drones contra un hotel en una zona de la región de Jersón bajo control ruso, un portavoz militar ucraniano ha declarado este jueves a la agencia de noticias Interfax Ucrania que las fuerzas de Kiev atacaron exclusivamente instalaciones militares o energéticas rusas.
El portavoz del Estado Mayor no se ha referido específicamente a los informes rusos sobre el ataque contra un hotel, pero ha afirmado que todos los ataques del ejército ucraniano se publican en una página de redes sociales del Estado Mayor.
"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania se adhieren a las normas del derecho internacional humanitario y atacan exclusivamente objetivos militares enemigos, instalaciones de combustible y energía de la Federación Rusa y otros objetivos legítimos...", ha declarado. (Reuters)
-
0:07
Decenas de personas mueren en un ataque con drones ucranianos en Jersón
Las autoridades de la región ucraniana de Jersón, ocupada parcialmente por Rusia, han denunciado este jueves la muerte de 24 personas en un ataque con drones ucranianos contra un hotel cerca del mar Negro, según recoge Efe.
"Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió", ha informado el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, a través de Telegram.
Según el gobernador, los drones transportaban material incendiario, antes usado para quemar los campos de cultivo de la región ocupada. "Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar", ha añadido, después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atacar la residencia de Putin con drones el pasado fin de semana con el supuesto objetivo de minar las negociaciones entre ambos países para alcanzar una paz.
Los heridos fueron enseguida transportados desde Jorli, el lugar del ataque, a hospitales en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, comunicó un funcionario de la región peninsular.
-
0:05
Zelenski dice que la entrada de Ucrania en la UE es parte de las garantías de seguridad
Así lo ha expresado en un mensaje publicado este jueves en X tras hablar con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides.
"La membresía de Ucrania en la Unión Europea es una de las garantías de seguridad para nosotros, y por nuestra parte siempre estamos haciendo todo lo necesario", ha señalado.
“I spoke with the President of Cyprus, Nikos @Christodulides.— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) January 1, 2026
Today, Cyprus begins its presidency of the Council of the European Union, and I congratulated the President on that. We count on strong decisions that will strengthen Ukraine and all of Europe over the next six months.…“
-
0:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.409 días. Aquí puedes leer lo ocurrido la jornada de este jueves.