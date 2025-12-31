Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El año comienza con las conversaciones de paz en marcha aunque sin visos de acuerdo en el corto plazo

0:24

Zelenskiy dice que no firmará un acuerdo débil que solo prolongue la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su mensaje de Año Nuevo a la nación, dijo el miércoles por la noche que Ucrania quiere que la guerra termine, pero no a cualquier precio, y agregó que no firmará un acuerdo de paz “débil” que solo prolongue el conflicto. “¿Qué quiere Ucrania? ¿La paz? Sí. ¿A cualquier precio? No. Queremos el fin de la guerra, pero no el fin de Ucrania”, dijo Zelenski en el discurso desde su oficina, emitido justo antes de la medianoche. “¿Estamos cansados? Mucho. ¿Significa esto que estamos listos para rendirnos? Quien piense eso está profundamente equivocado”. Zelenski afirmó que cualquier firma “puesta en acuerdos débiles solo alimenta la guerra. Mi firma se pondrá en un acuerdo fuerte. Y de eso trata ahora cada reunión, cada llamada telefónica, cada decisión”.