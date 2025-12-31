Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 31 de diciembre | Los líderes de la Coalición de los Voluntarios están dispuestos a reunirse el 6 de enero, según Zelenski
- El presidente ucraniano anuncia que negocia con Trump la presencia de soldados estadounidenses en su país
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.407 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Drones rusos impactan sobre dos buques civiles que entraban en un puerto ucraniano, según la Armada de Kiev
- Al menos un civil muerto y cuatro heridos por ataque de drones en región rusa de Bélgorod
Guerra Ucrania-Rusia, 31 de diciembre, en directo:
-
1:30
Rusia informa de un ataque con drones en la región de Moscú
Este martes, las unidades de defensa aérea rusas han destruído un total ¿de 27 drones ucranianos en un periodo de tres horas ¿a partir de las 8 p. m. (1700 ¿GMT), incluidos tres sobre la región de Moscú, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso a través de la aplicación de mensajería Telegram.
Por su parte, Andrei Vorobyov, gobernador de la región de Moscú, ha dicho en Telegram que 21 drones ucranianos fueron derribados durante el día sobre la región. Un civil ha resultado herido como consecuencia del ataque.
Los ataques denunciados se produjeron un día después de que Rusia acusara a Ucrania, sin aportar pruebas, de intentar atacar la residencia del presidente Vladimir Putin. (Reuters)
-
1:14
Un ataque con drones ucranianos daña un puerto y un gasoducto en Tuapse, según Rusia
Un ataque con drones ucranianos ha dañado la infraestructura portuaria y un gasoducto en una zona residencial del puerto ruso de Tuapse, en el mar Negro, según ha informado este miércoles la administración regional, que ha añadido que no se habían registrado heridos.
Se han enviado equipos de emergencia para reparar los daños, según informó el cuartel general operativo de la región de Krasnodar a través de la aplicación de mensajería Telegram. (Reuters)
-
0:24
Al menos un civil muerto y cuatro heridos por ataque de drones en región rusa de Bélgorod
Un civil ruso ha muerto y otros cuatro han resultado heridos tras ataques de drones este martes en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informó hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "Durante un nuevo ataque del Ejército ucraniano murió un civil, cuatro resultaron heridos", señaló en Telegram. Gladkov señaló que en la autopista Grúshevka-Piátnitskoye del distrito Volokonovski murió una mujer tras el impacto de un dron FPV ucraniano contra el automóvil en el que viajaba.
En las localidades de Bessónovka y Belianka dos hombres resultaron heridos tras ataques de drones FPV contra el automóvil y el tractor en el que se trasladaban.
Ucrania ataca prácticamente a diario las zonas fronterizas rusas, en particular las de Bélgorod y Kursk, con drones ligeros, causando numerosas bajas en la población civil.
-
0:21
Drones rusos impactan sobre dos buques civiles que entraban en un puerto ucraniano, según la Armada de Kiev
Drones de ataque rusos han impactado este martes contra dos buques civiles (el Emmakris III y el Capitán Karam) que entraban en un puerto ucraniano del Mar Negro para cargar trigo, según ha informado la Armada ucraniana.
En un comunicado publicado en la red Telegram, el Ejército ha asegurado que este tipo de ataques "amenazan la vida de los civiles y socavan la seguridad alimentaria mundial".
-
0:19
El embajador de EE.UU. ante la OTAN cuestiona la acusación del ataque de Kiev contra una residencia de Putin
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha cuestionado este martes la acusación rusa de que Ucrania atacó la víspera una de las residencias oficiales del presidente ruso, Vladimir Putin, y ha expresado su deseo de ver la información de inteligencia estadounidense sobre el incidente.
"No está claro si realmente ocurrió", ha declarado Whitaker a Fox Business en una entrevista sobre un supuesto incidente que Ucrania ha negado. "Me parece un poco indecoroso estar tan cerca de un acuerdo de paz, con Ucrania realmente queriendo lograrlo, y luego hacer algo que se consideraría imprudente o inútil", ha señalado.
Rusia anunció el lunes que Ucrania había atacado una residencia presidencial en la región de Nóvgorod con 91 drones de ataque de largo alcance. Dijo que tomaría represalias y que su postura negociadora se endurecería en las conversaciones.
-
0:17
Kiev está discutiendo con Trump la presencia de tropas estadounidenses, afirma Zelenski
Kiev estaría discutiendo con el presidente Donald Trump la posible presencia de tropas estadounidenses en Ucrania como parte de las garantías de seguridad, ha declarado este martes el presidente Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano ha declarado ea los medios en una conversación por WhatsApp de este martes que Kiev estaba comprometida a continuar las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra, y ha añadido que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en cualquier formato.
-
0:05
Zelenski afirma que los líderes de la coalición están dispuestos a reunirse en Francia el 6 de enero
El presidente ucrfaniano, Volodímir Zelenski ha declarado este martes que Ucrania y la llamada "Coalición de los Voluntarios", un grupo de naciones que respalda a Kiev, planean celebrar sus próximas reuniones a principios de enero.
Zelenski ha indicado que los asesores de seguridad nacional de ambos países se reunirían en Ucrania el 3 de enero y, posteriormente, los líderes en Francia el 6 de enero.
La Coalición, liderada por el Reino Unido y Francia, incluye a más de 30 países, aunque no quedó claro de inmediato cuáles participarían en las reuniones.
"Agradezco al equipo del presidente (estadounidense) Donald Trump su disposición a participar en todos los formatos efectivos. No vamos a perder ni un solo día", ha declarado el ucraniano en la aplicación Telegram.
-
0:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.407 días. Aquí puedes leer lo ocurrido la jornada de este martes.