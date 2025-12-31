Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 31 de diciembre | Los líderes de la Coalición de los Voluntarios están dispuestos a reunirse el 6 de enero, según Zelenski

1:30

Rusia informa de un ataque con drones en la región de Moscú

Este martes, las unidades de defensa aérea rusas han destruído un total ¿de 27 drones ucranianos en un periodo de tres horas ¿a partir de las 8 p. m. (1700 ¿GMT), incluidos tres sobre la región de Moscú, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Por su parte, Andrei Vorobyov, gobernador de la región de Moscú, ha dicho en Telegram que 21 drones ucranianos fueron derribados durante el día sobre la región. Un civil ha resultado herido como consecuencia del ataque.

Los ataques denunciados se produjeron un día después de que Rusia acusara a Ucrania, sin aportar pruebas, de intentar atacar la residencia del presidente Vladimir Putin. (Reuters)