Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 30 de diciembre | Zelenski acusa a Moscú de "perturbar" la diplomacia y justificar la prolongación de la guerra
- El presidente ucraniano desmiente que Ucrania haya intentado atacar una residencia de Putin, como afirma el Kremlin
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.406 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Trump y Zelenski se reunieron el domingo en Florida y aseguraron que el acuerdo de paz está "cerca"
- El presidente ucraniano revela que EE.UU. le ha ofrecido 15 años de garantías de seguridad, pero Ucrania pide 50
- El Kremlin coincide con Trump en que la paz está más cerca, pero insiste en la cesión de territorios
- Francia convoca a la 'Coalición de Voluntarios' a comienzos de enero para concretar las contribuciones a las garantías de seguridad
- Meloni prorroga un año la ayuda militar a Ucrania pese a las trabas de su socio Salvini
Guerra Ucrania-Rusia, 30 de diciembre, en directo:
-
0:10
Zelenski afirma que Rusia miente cuando acusa a Kiev de atacar una residencia de Putin
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, tal y como afirmó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.
"Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania", manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.
El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas "afirmaciones peligrosas" cuyo objetivo es "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.
-
0:05
La corresponsal de RTVE, Lara Prieto, analiza el supuesto ataque ucraniano contra una residencia de Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha desmentido que su país haya atacado una residencia de Putin, tal y como había afirmado este lunes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Zelenski, ha negado categóricamente las afirmaciones rusas, tachándolas de falsas y señalando que podrían ser utilizadas por Moscú como pretexto para intensificar ataques en territorio ucraniano. No está claro si Putin se encontraba en la residencia en el momento del presunto intento, y las fuentes oficiales no han publicado evidencia independiente que corrobore el supuesto ataque.
-
0:01
Trump afirma que Putin le ha dicho al teléfono que "han atacado su casa"
Trump ha afirmado que Putin le ha dicho al teléfono que "han atacado su casa". Durante la rueda de prensa que el presidente norteamericano ha ofrecido desde su residencia Mar-a-Lago junto al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, de visita en el país, Donald Trump ha asegurado que Putin le ha dicho al teléfono que "habían atacado su casa", una afirmación que Kiev ha negado.
"Me enfadé mucho al oírlo", ha dicho el republicano en la que habría sido la segunda conversación con su homólogo ruso en menos de 24 horas. Putin le habria dicho a Trump que Rusia revisaría su postura negociadora tras el presunto ataque, según el comunicado de Moscú. Es el indicio más reciente de que el Kremlin se muestra reacio a aceptar el acuerdo que Estados Unidos y Ucrania llevan semanas negociando.
-
0:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.406 días. Aquí puedes leer lo ocurrido la jornada de este lunes.