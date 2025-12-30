Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 30 de diciembre | Zelenski acusa a Moscú de "perturbar" la diplomacia y justificar la prolongación de la guerra

0:10

Zelenski afirma que Rusia miente cuando acusa a Kiev de atacar una residencia de Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, tal y como afirmó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania", manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.

El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas "afirmaciones peligrosas" cuyo objetivo es "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.