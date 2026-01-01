Rusia acusa a Ucrania de matar a 24 personas en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería en Jersón

Rusia ha acusado este jueves a Ucrania de perpetrar un ataque con drones en una zona de la región de Jersón controlada por Moscú en el sur de Ucrania, que ha causado la muerte de al menos 24 personas en un hotel y una cafetería donde se celebraba el Año Nuevo. Por su parte, Kiev ha informado de que ataques rusos contra su infraestructura energética han dejado un fallecido.

"Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió", ha informado el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, a través de Telegram.

Y ha agregado que los drones, lanzados en la aldea de Jorli, en el Mar Negro, llevaban material incendiario. "Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar", ha reprochado.

También se han publicado imágenes que muestran varios cuerpos carbonizados y las ruinas de un edificio. Los heridos han sido trasladados desde Jorli a hospitales en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según ha comunicado un funcionario de la región peninsular.

Por ahora, el ejército ucraniano no ha respondido acerca de la acusación de Moscú.

Este hecho se da mientras continúan las negociaciones para poner fin a casi cuatro años con Estados Unidos como principal intermediario, en medio de renovadas tensiones después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atacar una residencia del presidente Vladímir Putin con drones el pasado fin de semana, que Ucrania tilda de mentira.

Moscú culpa a los aliados de Ucrania A través de Telegram, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha culpado a Occidente del ataque. "¡Culpamos a todos los que patrocinan a los bastardos terroristas en Ucrania! ¡Los culpamos del asesinato de niños y el exterminio de civiles! ¡Los culpamos de la corrupción del Estado ucraniano, que se ha convertido en una máquina de matar! ¡Los culpamos!", ha sentenciado. Y ha comparado el ataque con un crimen de la Alemania nazi. Víctima de un supuesto ataque ucraniano en Jersón GOBIERNO PRORRUSO DE JERSÓN, UCRANIA EUROPA PRESS/GOBIERNO PRORRUSO DE JERSÃ“N, UCRANIA