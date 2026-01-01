Rusia acusa a Ucrania de matar a 24 personas en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería en Jersón
- Por su parte, Kiev denuncia que ataques rusos en la misma región han dejado un fallecido
- Este hecho se da después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atentar contra una casa de Putin
- Las últimas novedades de la guerra, minuto a minuto
Rusia ha acusado este jueves a Ucrania de perpetrar un ataque con drones en una zona de la región de Jersón controlada por Moscú en el sur de Ucrania, que ha causado la muerte de al menos 24 personas en un hotel y una cafetería donde se celebraba el Año Nuevo. Por su parte, Kiev ha informado de que ataques rusos contra su infraestructura energética han dejado un fallecido.
"Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió", ha informado el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, a través de Telegram.
Y ha agregado que los drones, lanzados en la aldea de Jorli, en el Mar Negro, llevaban material incendiario. "Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar", ha reprochado.
También se han publicado imágenes que muestran varios cuerpos carbonizados y las ruinas de un edificio. Los heridos han sido trasladados desde Jorli a hospitales en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según ha comunicado un funcionario de la región peninsular.
Por ahora, el ejército ucraniano no ha respondido acerca de la acusación de Moscú.
Este hecho se da mientras continúan las negociaciones para poner fin a casi cuatro años con Estados Unidos como principal intermediario, en medio de renovadas tensiones después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atacar una residencia del presidente Vladímir Putin con drones el pasado fin de semana, que Ucrania tilda de mentira.
Moscú culpa a los aliados de Ucrania
A través de Telegram, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha culpado a Occidente del ataque. "¡Culpamos a todos los que patrocinan a los bastardos terroristas en Ucrania! ¡Los culpamos del asesinato de niños y el exterminio de civiles! ¡Los culpamos de la corrupción del Estado ucraniano, que se ha convertido en una máquina de matar! ¡Los culpamos!", ha sentenciado. Y ha comparado el ataque con un crimen de la Alemania nazi.
Ucrania acusa a Rusia de otro ataque
Por otro lado, en esta misma jornada, Ucrania ha condenado un ataque ruso con drones lanzado en Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo contra infraestructura energética ucraniana, en el que ha muerto una persona también en Jersón, según las autoridades locales.
"Las muertes deben cesar", ha expresado Zelenski, y ha acusado a Rusia de seguir con la guerra de forma deliberada con un último ataque en el que las fuerzas rusas emplearon más de 200 drones.
"Rusia introduce deliberadamente la guerra en el Año Nuevo – lanzando más de doscientos drones de ataque contra Ucrania durante la noche. La mayoría de ellos fueron derribados con éxito, y agradezco a todos nuestros guerreros que repelieron este ataque", ha destacado el mandatario en su cuenta de X.
Asimismo, Zelenski ha deseado que "todo lo acordado" con Estados Unidos a finales de diciembre para la protección de Ucrania "se entregue a tiempo".
Ya este miércoles, en su discurso de Año Nuevo, el líder ucraniano había estimado que un acuerdo con Rusia estaba "90% listo", aunque matizó que el 10% restante determinaría el "destino de la paz".
Por su parte, Putin pidió a los rusos, en su último discurso de 2025, a creer en la "victoria".
El enviado especial de EE. UU. para las conversaciones de paz, Steve Witkoff, anunció el miércoles que había conversado con altos funcionarios ucranianos, incluido el negociador jefe de Kiev, Rustem Umerov, y asesores de seguridad europeos, sobre cómo reanudar los esfuerzos de paz en 2026, afirmando que aún queda mucho trabajo por hacer.
Zelenski adelantó la celebración el próximo martes en Francia de una reunión con líderes de la Coalición de Voluntarios, países aliados de Kiev, y que estaría precedida de otro encuentro este sábado en Ucrania con asesores de seguridad de los Estados aliados.