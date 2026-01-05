Sánchez acude este martes a una cumbre sobre Ucrania en París y no estará en la Pascua Militar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ausentará este martes del acto de la Pascua Militar en el Palacio Real. Y es que este 6 de enero el jefe del Ejecutivo viajará a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios junto al presidente ucraniano Volodomir Zelenski. Se trata de la primera reunión del año de los socios europeos aliados de Kiev.

La cumbre está organizada de forma conjunta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. También acudirá el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Este encuentro está previsto que comience alrededor de las 14 horas y, por tanto, Sánchez no podrá acudir como venía siendo habitual desde que está en La Moncloa.

La coalición de voluntarios se reunión por última vez el pasado 11 de diciembre, de forma telemática, en un encuentro en el que Kiev les trasladó su posición sobre el plan de paz diseñado por el presidente estadounidense Donald Trump para la región.