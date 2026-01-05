Sánchez acude este martes a una cumbre sobre Ucrania en París y no estará en la Pascua Militar
- La cumbre está organizada de forma conjunta por el presidente de Francia y el primer ministro británico
- El presidente del Gobierno no acudirá al Palacio Real como venía siendo habitual desde que está en La Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ausentará este martes del acto de la Pascua Militar en el Palacio Real. Y es que este 6 de enero el jefe del Ejecutivo viajará a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios junto al presidente ucraniano Volodomir Zelenski. Se trata de la primera reunión del año de los socios europeos aliados de Kiev.
La cumbre está organizada de forma conjunta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. También acudirá el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Este encuentro está previsto que comience alrededor de las 14 horas y, por tanto, Sánchez no podrá acudir como venía siendo habitual desde que está en La Moncloa.
La coalición de voluntarios se reunión por última vez el pasado 11 de diciembre, de forma telemática, en un encuentro en el que Kiev les trasladó su posición sobre el plan de paz diseñado por el presidente estadounidense Donald Trump para la región.
Actos de la Pascua Militar en el Palacio Real
El martes 6 de enero tiene lugar la Pascua Militar 2026. Estará presidida por el rey Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real de Madrid, y significa el principal acto castrense de principios de año y también el acto que dará inicio a su agenda institucional de este 2026.
Como el año pasado, estarán acompañados por la princesa Leonor, inmersa en su formación castrense, este año en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia) para formarse en el Ejército del Aire y del Espacio. Es el tercer año consecutivo que la princesa participa en la Pascua Militar.
El acto contará con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la plana mayor del estamento castrense, encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.
Se prevé que Felipe VI haga referencia en su discurso a la situación que se ha abierto en Venezuela, además de otros conflictos como por ejemplo en Ucrania y en Oriente Próximo.