PP y PSOE respaldan el mensaje de Felipe VI apelando a la convivencia frente a un Sumar "decepcionado"

Los líderes políticos han reaccionado al discurso de Navidad del rey Felipe VI con palabras de respaldo, como los dirigentes del PP y PSOE, y con críticas como Sumar, Podemos o los partidos independentistas catalanes.

Desde el Salón de Columnas del Palacio Real y en un nuevo formato, de pie y más breve, Felipe VI ha pedido ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos y ha advertido del peligro de los "extremismos", el "radicalismo" y la desinformación.

El PP suscribe la defensa del rey de la convivencia El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho alusión a la defensa de Felipe VI de la "convivencia entre españoles", suscribiendo sus palabras y reivindicando que España "merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros". "Suscribo las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad", ha publicado en la red social X. ““

El PSOE valora "positivamente" el mensaje En la misma línea, desde el PSOE han valorado "positivamente" el mensaje del jefe del Estado y han dicho que están "plenamente comprometidos": "Sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción publica y que debemos pensar sobre todo en los más vulnerables", ha señalado la presidenta del partido, Cristina Narbona, en un vídeo compartido a través de sus redes sociales. En este sentido, ha dicho que trabajarán "para abordar y resolver los problemas que más preocupan a los españoles", como la vivienda o el coste de la vida, aunque cree que ninguno se puede abordar con éxito "si no existe una implicación activa de todas las administraciones. "Así que sí, compartimos y aceptamos esa llamada a la corresponsabilidad", ha recalcado.

Sumar lo considera "decepcionante" y Podemos critica su "desmemoria" Las críticas se han sucedido por parte de la mayoría de partidos de izquierda. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha considerado "decepcionante" el mensaje navideño del rey y ha subrayado que la democracia se defiende "garantizando derechos". "Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado", ha comentado en la red social Bluesky. En otra publicación, la portavoz de Sumar ha añadido que "en una Europa que se juega su futuro, con el trumpismo atacándonos y un genocidio que sigue en Palestina, el silencio no es moderación, es falta de compromiso", por lo que ha llamado a "tomar partido y defender los derechos humanos y la democracia frente a quienes los amenazan". ““ Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al rey de subirse "a la ola del discurso antipolítico", por su "desmemoria" al no mencionar la dictadura en su discurso. "El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy", ha publicado en su perfil de X. ““

Junts y ERC recuerdan el 1-O Tras depositar la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Macià, en el 92.º aniversario de la muerte del expresidente de la Generalitat republicana, en el Cementerio de Montjuïc, dirigentes de Junts y de ERC se han pronunciado sobre las palabras de Felipe VI. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reconocido que no escuchó el discurso, aunque sí le han explicado su contenido, y le ha parecido "surrealista que apelase a acabar con los extremismos y con la crispación, cuando justamente él ha sido el más extremista y el que fue más radical contra la convivencia democrática, cuando el pueblo de Cataluña quiso expresar en las urnas su voluntad popular", en referencia al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. "Credibilidad cero", ha sentenciado Turull, reiterando el llamamiento a "la unidad de acción del independentismo, para aprovechar la debilidad del Estado español para poder conseguir lo máximo" para Cataluña. Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha eludido este jueves valorar el discurso de ayer de Felipe VI, pero ha señalado, en alusión también al 1-O, que el rey hizo "apología de la violencia" y animó a "apalizar a los demócratas". "Es uno de los pocos jefes de Estado europeos que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar", ha señalado. Además, ha dicho que ERC seguirá trabajando y luchando para ofrecer "esperanza al país" y que Cataluña cuente con "más fuerza, recursos y competencias".