Un año más, el público vuelve a tener un papel protagonista en el Benidorm Fest. Los espectadores podrán participar de nuevo en la elección de su canción favorita a través del sistema de votación, que se mantiene como en ediciones anteriores. Se podrá votar por SMS, por teléfono y también mediante la app de RTVE Play, con un único voto permitido por persona.

En esta edición, cada una de las dos semifinales contará con nueve canciones en competición, de las que solo seis conseguirán el pase a la final. Así, la gran final del Benidorm Fest 2026 reunirá a doce propuestas que lucharán por alzarse con la victoria y con la emblemática Sirenita de Oro. Cinco años haciendo historia y tú sigues decidiendo.

Cómo votar GRATIS en el Benidorm Fest 2026 Las votaciones para votar en la cuarta edición del certamen alicantino se podrá hacer a través de la app de RTVE Play. Te explicamos cómo puedes votar por tu canción favorita paso a paso.

PRIMER PASO: Descarga la app de RTVE Play en Google Play Store o App Store. Es gratuita.

SEGUNDO PASO: Entra en RTVE Play y busca el banner destacado con el logo del Benidorm Fest 2025. Haz clic en él para acceder directamente a la zona de votación. Cuenta atrás en la app de RTVE Play

TERCER PASO: Antes de votar por tu canción favorita, deberás aceptar la política de datos. Una vez hecho esto, haz clic en el botón "VOTA POR TU FAVORITO" para registrar tu elección.

CUARTO PASO: Verás desplegada la lista de los 9 participantes correspondientes a cada semifinal (martes y jueves). Selecciona a tu artista favorito para votar. El sábado, se mostrará la lista de los 12 finalistas, y podrás elegir al que quieras que gane la quinta edición. Una vez tengas claro tu voto, dale al botón 'REGISTRA TU VOTO'. Votar es gratis en el Benidorm Fest 2026

QUINTO PASO: Tras emitir tu voto, aparecerá un mensaje que dirá: "Has votado correctamente. Muchas gracias por apoyar a tu artista favorito". Esto confirmará que tu voto ha sido registrado. Ahora, ¡disfruta del resto de las votaciones! Las votaciones de las semifinales se abrirán una vez hayan actuado todos los artistas. Las votaciones en la gran final estarán abiertas desde el inicio de la gala.

¿Cómo crearse una cuenta en RTVE Play? Crear una cuenta en RTVE Play es totalmente gratuito, sencillo y muy breve. Estos son los datos que tendrás que facilitar: Correo electrónico

La contraseña que tú elijas

que tú elijas Fecha de nacimiento

Tu género

País

Código postal RTVE Play activa el registro obligatorio: ¿sigue siendo gratis, cómo me registro y qué ventajas tiene? RTVE Play