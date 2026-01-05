Horario y dónde ver en TV los actos de la Pascua Militar 2026

El martes 6 de enero tiene lugar la Pascua Militar 2026. Estará presidida por el rey Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real de Madrid, y significa el principal acto castrense de principios de año y también el acto que dará inicio a su agenda institucional de este 2026.

Como el año pasado, estarán acompañados por la princesa Leonor, inmersa en su formación castrense, este año en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia) para formarse en el Ejército del Aire y del Espacio. Es el tercer año consecutivo que la princesa participa en la Pascua Militar.

El acto contará con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la plana mayor del estamento castrense, encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

En esta ocasión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará en Madrid para el 6 de enero. Es baja porque acudirá a la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania que se celebrará en París.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.

¿Qué actos componen la celebración de la Pascua Militar? El acto arrancará a las 12 horas con la llegada de los Felipe VI, Letizia y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, accederán a la Plaza de la Armería, donde saludarán a los ministros Robles y Marlaska y también al JEMAD. Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el rey pasará revista a la formación. A continuación, junto a la reina y la princesa Leonor, accederán al Palacio Real. Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, impondrá condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono. En último lugar, pronunciarán sendos discursos la ministra de Defensa y luego del rey. Estas intervenciones acostumbran a ser un balance de 2025 y plantear las líneas de acción de cara a 2026. Se prevé que el monarca haga referencia en su discurso a la situación que se ha abierto en Venezuela, además de otros conflictos como por ejemplo en Ucrania y en Oriente Próximo. El acto se cierra tradicionalmente con un cóctel en el Salón de Columnas, donde los reyes, la princesa de Asturias y las autoridades departirán de manera informal.