Trump afirma que la intervención de EE.UU en Venezuela podría durar años: "Solo el tiempo lo dirá"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Estados Unidos mantendrá durante tiempo indefinido el supuesto control sobre Venezuela y la apropiación del petróleo del país latinoamericano.

"Solo el tiempo lo dirá", ha declarado Trump en una entrevista publicada por The New York Times. Los periodistas le han preguntado si el plazo sería de tres meses, seis meses, un año o más. "Diría que mucho más", ha respondido el presidente estadounidense.

Trump ha asegurado que el nuevo Gobierno venezolano, presidido por Delcy Rodríguez, "nos está dando todo lo que creemos que es necesario". "No están tratando con gran respeto. Como saben, nos estamos llevando muy bien con la administración que hay allí ahora mismo", ha apostillado.

El presidente estadounidense ha asegurado que EE.UU. "reconstruirá" Venezuela "de una manera muy rentable". "Vamos a usar el petróleo, y vamos a coger el petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela que necesitan desesperadamente", ha dicho. "No se olviden, ellos nos quitaron el petróleo hace años",

Venezuela nacionalizó el petróleo en 1976, bajo el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. La industria, hasta entonces en manos de compañías estadounidenses, pasó a ser gestionada por una empresa creada al efecto, Petróleos de Venezuela (PDVSA).