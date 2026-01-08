Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo
- "Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio", señala Trump
- Entre los productos a adquirir: desde medicamentos, dispositivos médicos fabricados en EE.UU., hasta productos agrícolas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que “Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.
En un mensaje publicado a través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense ha detallado que estas compras incluirán, “productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, entre otras cosas.
“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, concluye el líder republicano.
El anuncio llega tan solo unas horas más tarde de que el propio Donald Trump anunciara que Caracas y Washington habían llegado a un acuerdo para entregar a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.
La mencionada cantidad de crudo procedente de Venezuela está valorada en aproximadamente 2.000 millones de dólares (algo más de 1.700 millones de euros, al cambio actual).
Estados Unidos ha comenzado a comercializar crudo venezolano
En cuanto a la situación política de Venezuela tras la captura de Maduro, la Casa Blanca ha asegurado este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela. De hecho, desde Washington han informado de que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.
El departamento de Energía de EE.UU. ha anunciado que el país norteamericano ya está promocionando el petróleo venezolano en los mercados internacionales. Lo ha hecho a través de un comunicado publicado en su página web.
Además, ha concretado que existirá un flujo de petróleo ligero de su país a Venezuela para mezclarse con los recursos locales y "mejorar" el recurso. Además, Estados Unidos va a autorizar el envío al país caribeño de equipamiento y suministros para actualizar los campos de extracción.
También este miércoles, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ha informado a los senadores republicanos en una sesión en el Capitolio de un plan de intervención de tres fases en Venezuela: una primera fase de "estabilización", una segunda fase de "recuperación" y una tercera y última fase de "transición".