Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que “Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.

En un mensaje publicado a través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense ha detallado que estas compras incluirán, “productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, entre otras cosas.

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, concluye el líder republicano.

El anuncio llega tan solo unas horas más tarde de que el propio Donald Trump anunciara que Caracas y Washington habían llegado a un acuerdo para entregar a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

La mencionada cantidad de crudo procedente de Venezuela está valorada en aproximadamente 2.000 millones de dólares (algo más de 1.700 millones de euros, al cambio actual).