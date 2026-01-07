Trump asegura que Venezuela entregará a Estados Unidos "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado a través de su red social Truth, que el gobierno interino de Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" sujeto a sanciones.

Supone un acuerdo para exportar crudo venezolano por valor de hasta 2000 millones de dólares a Estados Unidos y una negociación significativa porque desviaría los suministros de China y ayudaría a Venezuela a evitar recortes más profundos en la producción de petróleo.

Lo venderán a "precio de mercado" y "ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos", ha escrito el mandatario estadounidense en la red social.

“He pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga de los Estados Unidos”, ha detallado Trump.

El acuerdo indica que el Gobierno venezolano está respondiendo a la exigencia de Trump a la presidenta interina Delcy Rodríguez para que ⁠conceda a Estados Unidos y a las empresas privadas “acceso total” a la industria petrolera venezolana.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en petroleros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar debido al bloqueo de las exportaciones impuesto por Trump desde mediados de diciembre.

El suministro del crudo atrapado a EE. UU. podría requerir inicialmente la reasignación de cargamentos que originalmente tenían como destino China, según informaron este martes dos fuentes a la agencia Reuters. El país asiático ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, especialmente desde que Estados Unidos impuso sanciones a las empresas involucradas en el comercio de petróleo con Venezuela en 2020.

“Trump quiere que esto suceda pronto para poder decir que es una gran victoria”, dijo una fuente de la industria petrolera a Reuters.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo. Las grandes petroleras estadounidenses como Chevron y ExxonMobil han mostrado interés en reactivar la industria bajo control estadounidense al vislumbrar la operación como una oportunidad para expandir sus negocios y asegurar suministro de crudo de alta calidad.