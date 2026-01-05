Trump respalda a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela pero avisa: "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no hace lo correcto acabará peor que Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en Nueva York tras ser capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses.

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, ha afirmado Trump.

"Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, dijo Trump la víspera tras la detención de Maduro.

Las advertencias de Trump coinciden con declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ha dicho que Rodríguez "es alguien con quien se puede trabajar", a diferencia del depuesto presidente venezolano, quien según ha asegurado, rompía todos los acuerdos hechos con Washington.

Por otra parte, Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país. Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12.00 hora local.