Estados Unidos levanta las restricciones de vuelo en el Caribe tras su operación militar en Venezuela

Estados Unidos ha levantado este domingo las restricciones al espacio aéreo en el Caribe que había implementado el sábado por la operación militar sobre Venezuela en la que capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios", ha anunciado el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, en su cuenta de X, y ha especificado que las restricciones quedarían levantadas desde las 6:00 horas españolas (05:00 GMT).

"Para garantizar la seguridad" El sábado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela "para garantizar la seguridad" de los pasajeros. "Cuando sea apropiado, estas restricciones al espacio aéreo serán levantadas. Por favor, comuníquese directamente con sus aerolíneas si su vuelo ha sido afectado", expresó el propio Duffy en la misma red social, en un mensaje que culminó con un "que Dios bendiga al presidente Trump y al ejército de los Estados Unidos".

Un ataque relámpago Estados Unidos lanzó en la madrugada del sábado un ataque a gran escala contra varios puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas. La operación se saldó con la captura del matrimonio presidencial, que ya ha sido trasladado a Nueva York, donde serán juzgados por presunto "narco-terrorismo" y otros cargos. Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar centenares de vuelos en el Caribe. Las restricciones han afectado a compañías como American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines. JetBlue informó que tuvo que cancelar al menos 215 vuelos por el cierre del espacio aéreo para su uso por aeronaves militares. El destino más afectado fue Puerto Rico. Al menos 357 vuelos resultaron afectados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla. En Aruba, parte del reino de los Países Bajos, otros 89 vuelos fueron cancelados, muchos de ellos de la aerolínea neerlandesa KLM. Un cartel en el Aeropuerto de Schiphol indica la cancelación de un vuelo a Curazao en Schiphol, Ámsterdam,el 3 de enero de 2026 EFE/EPA/PHIL NIJHUIS