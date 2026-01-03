Maduro acusa a EE.UU. de una "gravísima agresión militar" y activa el estado de conmoción exterior

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra la capital del país, Caracas, así como a los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

El Ejecutivo de Nicolás Maduro ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional "para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada", según ha trasladado el canciller Yván Gil en el comunicado que ha enviado a través de su canal de Telegram.

En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el Gobierno de Venezuela ha apuntado directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.

Los ataques denunciados por el Gobierno venezolano han terminado de desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos. Cabe recordar que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano.