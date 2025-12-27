Maduro acusa a EE.UU. de fabricar una "realidad virtual" y dice que el futuro de América no puede ser la guerra

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado esta madrugada a sectores de poder de Estados Unidos de fabricar una "realidad virtual" para robar los recursos a su país, y ha reiterado que hay una "guerra psicológica" contra Venezuela para supuestamente alterar la paz.

Maduro también ha insistido en llamar al diálogo y ha dicho que "si algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente (...) para extender la mano".

"El futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente, no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo, ni el esclavismo. El tiempo del colonialismo y del esclavismo, el tiempo del vasallaje, el tiempo de arrastrarse a las órdenes de los poderes imperiales, ese tiempo quedó muy lejos atrás", ha enfatizado en un acto posterior.

En un encuentro con integrantes de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela, Maduro ha afirmado que estos dos países aliados son "la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y el Caribe" y que "no hay un solo" ciudadano en ambas naciones que "quiera ser esclavo".

01.21 min La presión de EE.UU. sobre el petróleo venezolano tiene en Cuba una primera víctima

Desde que comenzó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, en agosto pasado, Maduro ha llamado en varias oportunidades al diálogo a su homólogo Donald Trump, a quien, según dijo Caracas en septiembre, le envió una carta invitándolo a la negociación y rechazando los señalamientos de narcotráfico en su contra.

"Nuestro camino es la solidaridad, la unión, la emancipación conjunta y la lucha permanente en todos los escenarios de la construcción de un mundo nuevo y, sobre todo, un continente", ha expresado el líder del chavismo en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, Maduro ha asegurado que la solidaridad "es el idioma natural y perfecto" de Cuba y Venezuela.