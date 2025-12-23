EE.UU. anuncia sanciones "al máximo" a Venezuela y el país afirma que sufre la mayor "extorsión" de su historia

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha asegurado este martes que su país impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela tras el bloqueo del Gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el mar Caribe.

Con esta estrategia, busca "para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista" por su país, ha argumentado Waltz en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre la situación en Venezuela.

Según el diplomático norteamericano, estos petroleros operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo", y, además, le permiten financiar "sus actividades narcoterroristas".

También ha reiterado que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido "muy claro" en su intención de usar "todo el poder y la fuerza de EE.UU. para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo".

Por su parte, Venezuela, en boca de su representante en Naciones Unidas, ha afirmado que sufren "la mayor extorsión" de su historia por las medidas de la Administración de Trump.

Venezuela solicitó expresamente este debate con carácter de urgencia en el Consejo. En este órgano de la ONU, de 15 miembros, se sientan países de forma "permanente", como Rusia, China y los Estados Unidos; y, también hay Estados "no permanentes" que rotan. En este mandato, se encuentran los europeos Dinamarca, Eslovenia y Grecia.

Por parte de Rusia y China, han calificado el comportamiento de EE.UU. en Venezuela de "cowboy" y consideran que es una "intimidación" contra el país caribeño.