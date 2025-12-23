La Asamblea venezolana aprueba una ley que castiga con 20 años de cárcel a quien apoye la "piratería" estadounidense

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha aprobado este martes una ley para garantizar el libre comercio y la navegación frente a lo que considera como "piratería" y bloqueo de Estados Unidos contra los buques petroleros sancionados.

El nuevo texto incluye penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen estos actos. La norma busca proteger las actividades económicas del Estado, pero también alcanza a cualquier entidad que tenga negocios con el Gobierno venezolano.

"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años", dicta el artículo 13 de la ley, leída por la Secretaría del Parlamento.

Los sancionados también podrían estar sujetos a la incautación de sus bienes por parte del Estado, debido a que también le será aplicable "la Ley de Extinción de Dominio".

"Otros delitos internacionales" La ley también incluye "otros delitos internacionales" y surge tras las recientes acciones de EE.UU. contra los envíos de petróleo venezolano. La Guardia Costera de la Administración Trump incautó a principios de este mes un navío que transportaba crudo venezolano e intentó repetir esta acción con otros dos buques vinculados a Venezuela durante el fin de semana, según informaron funcionarios estadounidenses. Las intercepciones suponen el golpe más duro para la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) desde que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a los antiguos socios comerciales de la compañía petrolera, dos filiales de la rusa Rosneft en 2020, obligándola a recortar la producción y las exportaciones. PDVSA está sancionada desde 2019. En la víspera, el diputado Giuseppe Alessandrello, promotor de la ley, ha explicado que busca "proteger la relación comercial" y a los venezolanos "de los actos de depredación que el Gobierno de los EE.UU. está realizando" en el mar. Según el legislador, la norma se sustenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y la Carta de las Naciones Unidas.