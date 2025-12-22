Maduro advierte de que el bloqueo de EE.UU. supone una "escalada de agresiones" que podría "desestabilizar" la región

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido este lunes a los países de América Latina y el Caribe sobre el impacto que generará el bloqueo estadounidense a los buques petroleros sancionados, con "una escalada de agresiones" de "extrema gravedad" que podría "desestabilizar" a "toda la región".

El bloqueo petrolero fue ordenado el miércoles pasado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro y el Cartel de los Soles. En total, Estados Unidos ha confiscado tres buques que transportaban petróleo venezolano y ha ejecutado 28 ataques en el mar Caribe y el Pacífico contra embarcaciones, dejando 103 muertos.

Según una carta leída en el canal estatal VTV por el canciller venezolano, Yván Gil, el mandatario venezolano cree que las acciones de Estados Unidos generarán una escalada de la tensión que "amenaza con desestabilizar" a Venezuela y el resto de la región. Del mismo modo, afectarán al suministro de crudo e "incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales".

"La energía no puede convertirse en arma de guerra ni en instrumento de coerción política", ha agregado Maduro, quien ha instado a condenar las "acciones de agresión" y a exigir el "cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados" de EE.UU. Asimismo, ha pedido activar los mecanismos del sistema multilateral de Naciones Unidas para sancionar y prevenir el "uso unilateral de la fuerza".

Maduro ha recordado que el pasado 14 de agosto Estados Unidos ordenó el "mayor despliegue naval y aéreo en el mar Caribe de las últimas décadas" bajo la "supuesta justificación de una operación antidrogas", lo que a su juicio constituye "una amenaza del uso de la fuerza".

Venezuela defenderá "su soberanía" e "integridad territorial" Frente a estas acciones, ha defendido que Venezuela "no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar" y ha reafirmado su "vocación de paz", si bien también ha declarado que el país está "dispuesto a defender su soberanía, su integridad territorial y sus recursos de conformidad con el derecho internacional". Por otro lado, Venezuela afirma que Rusia le ha ofrecido "toda su cooperación" y apoyo contra el bloqueo de buques. En su canal de Telegram, Gil ha indicado que mantuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien ha repasado las que denomina como "agresiones" y "violaciones" al Derecho Internacional. "Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país", ha indicado el canciller venezolano. El pasado sábado, Gil aseguró también haber recibido de Irán un ofrecimiento de cooperación "en todos los ámbitos" para enfrentar "la piratería y el terrorismo internacional" de EE. UU..

Estados Unidos dice que Maduro "tiene que irse" Mientras tanto, Estados Unidos insiste en que el presidente de Venezuela "tiene que irse". En una entrevista para Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha asegurado este lunes ha señalado que Estados Unidos está incrementando la presión militar, política y económica sobre Caracas con la confiscación en el mar Caribe de petroleros que transportan crudo venezolano. "No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo", ha manifestado Noem. La responsable de Seguridad Nacional ha reiterado que el Gobierno de Maduro "utiliza los dólares" del negocio petrolero para "propagar" drogas que "están matando a la próxima generación de estadounidenses". "Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas", ha subrayado. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Maduro "tiene los días contados", el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno de Washington hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses.