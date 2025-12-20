EE.UU. sanciona al entorno de Maduro en plena tensión y Trump no descarta una guerra con Venezuela

Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevas sanciones contra familiares y miembros del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para luchar por desmantelar lo que Washington ha calificado como una red de "narcocorrupción" que sostiene al Gobierno de Venezuela.

Esta iniciativa apunta directamente a familiares cercanos de Carlos Erik Malpica, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero. Ambos están vinculados a operaciones financieras con el Gobierno venezolano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha subrayado en una entrevista a NBC News que no descarta una guerra con Venezuela.

"Un régimen ilegítimo que coopera con terroristas" El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha evitado responder si la Administración Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y se ha limitado a afirmar que su estrategia es proteger los intereses estadounidenses. "Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos", ha señalado en una rueda de prensa al ser preguntado si la estrategia del Gobierno estadounidense es deponer al líder chavista. El secretario de Estado, Marco Rubio, hace su balance de año, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. Julia Demaree Nikhinson AP/Julia Demaree Nikhinson Tampoco ha querido opinar sobre si el Gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para llevar a cabo ataques contra territorio venezolano. "No ha pasado nada que nos obligue solicitar la aprobación del Congreso", ha recalcado Rubio.