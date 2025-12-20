EE.UU. sanciona al entorno de Maduro en plena tensión y Trump no descarta una guerra con Venezuela
- Washington castiga a personas vinculadas en operaciones financieras con el Gobierno venezolano
- Marco Rubio acusa a Venezuela de ser un régimen ilegítimo que coopera con terroristas
Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevas sanciones contra familiares y miembros del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para luchar por desmantelar lo que Washington ha calificado como una red de "narcocorrupción" que sostiene al Gobierno de Venezuela.
Esta iniciativa apunta directamente a familiares cercanos de Carlos Erik Malpica, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero. Ambos están vinculados a operaciones financieras con el Gobierno venezolano.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha subrayado en una entrevista a NBC News que no descarta una guerra con Venezuela.
"Un régimen ilegítimo que coopera con terroristas"
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha evitado responder si la Administración Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y se ha limitado a afirmar que su estrategia es proteger los intereses estadounidenses.
"Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos", ha señalado en una rueda de prensa al ser preguntado si la estrategia del Gobierno estadounidense es deponer al líder chavista.
Tampoco ha querido opinar sobre si el Gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para llevar a cabo ataques contra territorio venezolano. "No ha pasado nada que nos obligue solicitar la aprobación del Congreso", ha recalcado Rubio.
Trump añade más presión en el Caribe
El mandatario estadounidense ha asegurado que habrá más incautaciones de petroleros cerca de aguas venezolanas. El líder republicano ordenó el pasado martes un bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, a la que considera la principal fuente de ingresos del régimen bolivariano.
Marco Rubio ha manifestado que no existe nada que pueda impedir a la Administración Trump bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados bajo la legislación estadounidense, una medida que Donald Trump ordenó el pasado martes.
Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, afirmación que Caracas niega, tras meses de bombardeos a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que han causado alrededor de un centenar de muertos. También ha designado como organizaciones terroristas a otros grupos vinculados con el narcotráfico en Colombia o Ecuador.