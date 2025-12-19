Estados Unidos mata a cinco personas en nuevos ataques contra dos embarcaciones en el Pacífico
- El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadounidenses ya supera el centenar
- Maduro pide al pueblo de EE.UU. "levantar las banderas de la paz" en medio de tensiones
Por segunda noche consecutiva, el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) ha anunciado nuevos ataques contra dos embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas. El anuncio se enmarca en lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha definido como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.
"La Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", ha señalado en su cuenta de la red social X, sobre una acción ordenada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
El Ejército ha confirmado en el mismo mensaje que han fallecido cinco personas, "tres en el primer buque (atacado) y dos en el segundo" y ha destacado que ninguno de sus efectivos "ha resultado herido".
Como en anteriores ocasiones, ha defendido que las embarcaciones atacadas "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico", aludiendo a informaciones de la inteligencia estadounidense.
El Pentágono ha confirmado la muerte de otras doce personas en ataques ejecutados esta semana. El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadounidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.
El martes, el presidente de los Estados Unidos ha ordenado "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país latinoamericano, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La Casa Blanca también ha incluido este jueves a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones por su presunta participación en la conocida como 'flota fantasma' de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán.
Maduro pide al pueblo de EE.UU. "levantar las banderas de la paz" en medio de tensiones
Mientras, el presidente venezolano continúa con su narrativa de 'Not war, just peace'. El chavista ha pedido este jueves al pueblo de EE.UU. "levantar las banderas de la paz", en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.
"Aquí lo que se pretende, con todos estos planes, es un cambio de régimen, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe", ha afirmado Maduro, en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de metrocable (teleférico) en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Maduro sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarle sobre la "escalada de amenazas" estadounidense contra el país suramericano y "sus graves implicaciones para la paz regional". En este sentido, el líder chavista ha asegurado que denunciarán la situación al organismo internacional, calificando las últimas declaraciones del republicano como "expresiones de abierto carácter colonial".
Previamente, el republicano dijo que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.
Maduro ha vuelto a insistir en su llamado a los militares de Colombia a unirse al pueblo y a la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía "como un solo Ejército". A lo que Bogotá ha respondido que "no tiene que dar órdenes" al Ejército colombiano. "No, él no tiene que dar órdenes a los militares [...] Nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia", ha respondido en declaraciones a los periodistas su presidente, Gustavo Petro.
El gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar una vasta red de narcotráfico, lo cual él niega categóricamente, afirmando que Washington busca derrocarlo para tomar el control del petróleo de su país. Estados Unidos ha desplegado una importante fuerza militar en el Caribe y ha bombardeado buques sospechosos de traficar drogas desde Venezuela.