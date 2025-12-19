Estados Unidos mata a cinco personas en nuevos ataques contra dos embarcaciones en el Pacífico

Por segunda noche consecutiva, el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) ha anunciado nuevos ataques contra dos embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas. El anuncio se enmarca en lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha definido como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

"La Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", ha señalado en su cuenta de la red social X, sobre una acción ordenada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El Ejército ha confirmado en el mismo mensaje que han fallecido cinco personas, "tres en el primer buque (atacado) y dos en el segundo" y ha destacado que ninguno de sus efectivos "ha resultado herido".

Como en anteriores ocasiones, ha defendido que las embarcaciones atacadas "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico", aludiendo a informaciones de la inteligencia estadounidense.

El Pentágono ha confirmado la muerte de otras doce personas en ataques ejecutados esta semana. El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadounidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.

El martes, el presidente de los Estados Unidos ha ordenado "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país latinoamericano, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Casa Blanca también ha incluido este jueves a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones por su presunta participación en la conocida como 'flota fantasma' de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán.

