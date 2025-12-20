Enlaces accesibilidad
Estados Unidos intercepta y confisca un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

  • El pasado 10 de diciembre, el Ejército estadounidense incautó otro buque y confiscó el crudo que este transportaba
Primer petrolero confiscado por EE.UU. amarrado en San Francisco (Archivo). REUTERS/Isaac Urrutia/File Photo
RTVE.es / AGENCIAS

Estados Unidos ha interceptado y confiscado un segundo petrolero en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, han informado ABC News y la agencia Reuters, que han citado a tres funcionarios estadounidenses.

El Ejército estadounidense "está prestando apoyo" con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News.

EE.UU. ya incautó la semana pasada un buque sometido a sanciones que había salido del país sudamericano y confiscó el crudo que este transportaba.

Esta medida se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" a todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Además, Trump afirmó el pasado miércoles que Venezuela quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses. "Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", dijo el mandatario a la prensa desde la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington.

