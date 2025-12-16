EE.UU. anuncia un nuevo ataque a tres presuntas narcolanchas en el Pacífico que dejan ocho muertos

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado tres nuevos ataques cinéticos contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Pacífico oriental y en el que han muerto ocho hombres.

"Información de inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico", ha declarado el ejército en una publicación en X.

Maduro confía que en EE.UU. le van a "amarrar las manos" a "locos" que quieren una guerra Por el momento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado. Lo que sí ha dicho el lunes es que confía en que los estadounidenses le van a "amarrar las manos" a los "locos" que, según ha asegurado, quieren "una guerra" en Suramérica. El líder chavista considera los ataques navales estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen. "Sé que el pueblo de los Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos guerreristas (sic) que quieren imponer una guerra por petróleo en Suramérica", ha manifestado el mandatario en su programa semanal Con Maduro +, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Además, ha asegurado que movimientos sociales y sindicales, así como las iglesias cristianas, católicas de Estados Unidos y "muchos líderes políticos" tienen "conciencia plena del valor de la paz en América y del valor de respetar a Venezuela". También ha agradecido a los manifestantes que salieron este lunes a protestar en Venezuela ante la "agresión estadounidense", en referencia al despliegue aeronaval que ordenó EE.UU. desde agosto bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista denuncia como un intento para sacarlo del poder. El Gobierno de Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico, aunque funcionarios venezolanos como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, considera que se trata de un "invento". Venezuela, en respuesta, lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio. El despliegue naval estadounidense es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Critica la actuación de la CPI y la ONU ante el "caso de piratería" del petrolero confiscado Maduro también ha criticado la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) y la ONU ante lo que ha calificado como "caso de piratería", en referencia a la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque que transportaba petróleo venezolano en el mar Caribe. El mandatario ha cuestionado el papel de funcionarios de la CPI y del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quienes, a su juicio, "se la dan" de defensores de derechos humanos "para atacar con mentiras a Venezuela". "¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está Volker Türk? [...] ¿Dónde te escondiste?", ha reclamado el líder chavista, quien ha considerado que el sistema penal, judicial y de derechos humanos de la ONU "está cada vez peor, cada vez más cuestionado". Maduro ha vuelto ha indicar que, el pasado martes, "unos corsarios asaltaron, con armas, un barco privado que llevaba petróleo venezolano" y la "tripulación está desaparecida". "¿Qué hace el sistema de Naciones Unidas?", ha manifestado durante la emisión. El pasado miércoles, EE.UU. interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense. EE.UU. confisca el crudo del petrolero incautado mientras Trump insiste en que "pronto" habrá ataques terrestres El buque fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino. La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a "un proceso de decomiso" y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.